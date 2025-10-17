Haryana Politics: दुष्यंत चौटाला ने चाचा अभय सिंह चौटाला पर कसा तंज, बताया नॉन सीरिस पॉलिटिशियन

जागरण संवाददाता, पानीपत। जननायक जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएमदुष्यंतचौटाला ने अपने चाचा इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला को नान सीरियसपालिटिशियन कह दिया। इससे अलग उन्होंने सीएम नायब सिंह पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश के आज जो हालात बने हुए हैं ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार विफल हो चुकी है उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए।

बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएमदुष्यंतचौटाला शहर के सेक्टर 29 में एक निजी फार्म हाउस में आयोजित जेजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष बृज शर्मा ने की बैठक में उन्होंने पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की रणनीति तैयार करने व पार्टी के संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया।

इसके बाद प्रेस वार्ता में उनसे सवाल पूछा गया कि वरिष्ठ आइपीएसवाई पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या करने पर जब अभय सिंह चौटाला से सवाल किया गया था तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि सुसाइड किया तो मैं क्या करूं, इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व डिप्टी सीएमचौटाला ने कहा कि इसके लिए एक ही शब्द है नान सीरियसपालिटिशियन।

किसानों की नहीं हुई अभी तक पेमेंट इसके साथ ही दुष्यंतचौटाला ने कहा कि नायब सिंह की सरकार विफल हो चुकी है। अब तो सीएम बैठक की बातें बाहर आने लगी हैं कि सीएम कहते हैं कि वह एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। यह शब्द सीएम के हैं तो उन्हें तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम प्रदेश के हेड हैं, उनके पास पावर नहीं है तो वह कैसे सीएम हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना हत्या, रेप और डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अनाज मंडी में किसानों को लूटा गया है।