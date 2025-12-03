Language
    पानीपत: समालखा में 4 मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ रेड, 4 दुकानों को नोटिस जारी; लाइसेंस सस्पेंड होने का खौफ

    By Dd Jha Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:25 AM (IST)

    ड्रग कंट्रोलर अधिकारी डॉ. पवन कुमार की टीम ने समालखा में चार मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। दवाओं के बिल और रजिस्टर की जांच के बाद पांच दवाओं के नमूने ...और पढ़ें

    Hero Image

    ड्रग कंट्रोलर अधिकारी डॉ. पवन कुमार की टीम ने समालखा में चार मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, समालखा। ड्रग कंट्रोलर अधिकारी डॉ. पवन कुमार की टीम ने मंगलवार दोपहर जौरासी रोड, मातापुली रोड और ब्ल्यूजे रोड स्थित चार मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की।

    रजिस्टर, दवाओं के बिल चेक करने के बाद पांच दवाओं के सैंपल लिए। जांच के दौरान कोई दवाओं के बिल और रजिस्टर नहीं दिखाने वालों को नोटिस दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि एसके फार्मेसी जौरासी रोड, सुमित मेडिकोज मातापुली रोड, दुआ मेडिकोज ब्ल्यूजे रोड, आयुष अस्पताल दवा स्टोर जौरासी रोड में दवाओं सहित रजिस्टर और बिलों की जांच की गई।

    जांच के दौरान एक-दो दुकानों पर मामूली कमियां मिली है। संचालकों को ड्रग कानून के तहत नोटिस दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दुकान का लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।

    उन्होंने बताया कि दुकान संचालकों को डाक्टर की पर्ची पर ही दवा व सीरिंज बेचने कहा गया है। दवा का रिकार्ड और बिल रखने के बारे में समझाया गया।

    उन्होंने बताया कि नवंबर माह में जिले में करीब 40 स्टोरों की जांच जगह की गई थी। जांच के दौरान कमी मिलने पर करीब 20 स्टोर संचालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे।

    मेडिकल स्टोर पर जांच से पहले अधिकारी ने चुलकाना रोड स्थित मार्केट कमेटी के कंडम भवन में नशेड़ियों द्वारा नशे की सूई लगाने का जायजा लिया।

    मौके पर उन्हें एलर्जी की दवा एविल के कुछ वाइल व सीरिंज मिले। उन्होंने कहा कि उक्त दवा दुकानदार डाक्टर की पर्ची पर ही दे सकता है।

