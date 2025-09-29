Panipat News: नहर में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने से चालक की मौत, धान लोड कर जा रहा था मंडी

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। राजबीर अपने छह भाइयों में दूसरे नंबर पर था और उसके दो बेटे तथा दो बेटियां हैं। बच्चों की शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। स्थानीय बुजुर्ग नफे सिंह ने बताया कि राजबीर बली (गन्नौर) सोनीपत का निवासी था और पास के गांव में एक किसान का ट्रैक्टर चलाता था।

जागरण संवाददाता, समालखा। नामुंडा गांव के पास दिल्ली पैरलल नहर में एक ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर गिर गई, जिससे चालक राजबीर (45) की मौके पर ही मौत हो गई। वह गन्नौर के नयाबांस गांव से धान लोड कर समालखा मंडी की ओर जा रहा था।

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। राजबीर अपने छह भाइयों में दूसरे नंबर पर था और उसके दो बेटे तथा दो बेटियां हैं। बच्चों की शिक्षा और विवाह की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी।

स्थानीय बुजुर्ग नफे सिंह ने बताया कि राजबीर बली (गन्नौर) सोनीपत का निवासी था और पास के गांव में एक किसान का ट्रैक्टर चलाता था। वह पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता था। सुबह उसने धान लेकर एक चक्कर पूरा किया था लेकिन दूसरे चक्कर में यह हादसा हुआ।