दीपावली पर नई LED लाइट से जगमग होंगे शहर के वार्ड, 20-20 रुपये में मिलेंगे बल्ब
इस दीपावली, शहर के वार्ड नई एलईडी लाइटों से जगमगाएंगे। सरकार 20-20 रुपये में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी, जिससे गरीब परिवारों को लाभ होगा। यह योजना बिजली बिल कम करने और सभी वार्डों में रोशनी फैलाने में मदद करेगी, जिससे दीपावली का त्योहार और भी उत्साहपूर्ण होगा।
जागरण संवाददाता, समालखा। दीपावली पर नई एलईडी लाइटों से शहर के वार्ड जगमग होंगे। नगर परिषद में नई एलईडी लाइटें आ गई हैं। 20-20 लाइटें पार्षदों को वितरित की जा रही हैं। लाइटें लगाने का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। दीपावली से पहले सभी पार्षदों को अपने वार्डों में लाइटें लगानी होंगी।
लोकेशन के साथ वार्ड के स्थान या व्यक्ति का नाम मोबाइल नंबर सहित परिषद को भेजना होगा। परिषद के कर्मचारी उसका मुआयना करेंगे। मालूम हो कि शहर में 17 वार्ड हैं। करीब पांच माह पहले भी नगर पालिका की ओर से सभी 17 वार्डों के पार्षदों को 44-44 लाइटें दी गई थीं। लाइट लगाने खर्च नहीं दिए गए थे। इनमें से कई पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में लाइटें लगवा लीं, लेकिन कुछ की लाइटें लगाने का टेंडर नहीं छूटने से अभी भी रखी हैं।
लाइट वालों से परिषद के अधिकारी लोकेशन मांग रहे हैं, जो अभी तक कुछ ने दिए हैं। लाइटों का पूरा ब्यौरा नहीं मिलने से परिषद 44 लाइटों को लगाने का टेंडर नहीं छोड़ रही है।
मामला परिषद की मीटिंग में भी उठ चुका है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो सका है। रेलवे रोड पर भी एलईडी लाइटें लगाने का काम शुरू नहीं हो सका है। फिर भी परिषद के अधिकारी दीपावली पर शहर को जगमग करने की बात कह रहे हैं। पार्षद नरेश कौशिक, अनिल रमन, विनोद वाल्मीकि, राजेश ठाकुर आदि ने परिषद के इस कार्य की सराहना की है।
