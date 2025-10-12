दीपावली पर नई LED लाइट से जगमग होंगे शहर के वार्ड, 20-20 रुपये में मिलेंगे बल्ब

जागरण संवाददाता, समालखा। दीपावली पर नई एलईडी लाइटों से शहर के वार्ड जगमग होंगे। नगर परिषद में नई एलईडी लाइटें आ गई हैं। 20-20 लाइटें पार्षदों को वितरित की जा रही हैं। लाइटें लगाने का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। दीपावली से पहले सभी पार्षदों को अपने वार्डों में लाइटें लगानी होंगी।

लोकेशन के साथ वार्ड के स्थान या व्यक्ति का नाम मोबाइल नंबर सहित परिषद को भेजना होगा। परिषद के कर्मचारी उसका मुआयना करेंगे। मालूम हो कि शहर में 17 वार्ड हैं। करीब पांच माह पहले भी नगर पालिका की ओर से सभी 17 वार्डों के पार्षदों को 44-44 लाइटें दी गई थीं। लाइट लगाने खर्च नहीं दिए गए थे। इनमें से कई पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों में लाइटें लगवा लीं, लेकिन कुछ की लाइटें लगाने का टेंडर नहीं छूटने से अभी भी रखी हैं।