    पानीपत में तेजी से बढ़ रहे डेंगू मरीज, अब तक 35 केस आ चुके हैं सामने

    By Pardeep sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:41 PM (IST)

    पानीपत जिले में डेंगू के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है अब तक 35 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा गतिविधियों को बढ़ाया है। पिछले साल डेंगू और मलेरिया के 317 मामले दर्ज किए गए थे। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लोगों को अपने आसपास सफाई रखने की सलाह दी गई है।

    जिले में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के केस।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। जिले में डेंगू के केसों में तेजी से वृद्धि हुई है। अब तक डेंगू के 35 केस सामने आ चुके हैं। मलेरिया के स्थानीय पांच और चिकनगुनिया के दो केस भी मिल चुके हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि किसी को जान का खतरा नहीं है लेकिन तेजी से फैल रहे डेंगू केसों को लेकर चिंतित स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा एक्टिविटी की सक्रियता को बढ़ा दिया है। बीते वर्ष की बात की जाए तो डेंगू व मलेरिया के केसों की संख्या कुल मिलाकर 317 तक पहुंच गई थी।

    लेकिन तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर भी फागिंग के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। इस कारण मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डा. सुनील संदूजा के मुताबिक लार्वा अक्सर कूलर, गमला, फ्रिज की ट्रे, प्लास्टिक, शीशे आदि के कंटेनर, टब, मग, कप, बाल्टी, गिलास, हौद, खुली हुई टंकी आदि में रुके पानी में प्रजनन करता है और नम, अंधेरी जगहों, घरों में बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, कूड़े-कबाड़ आदि में छिपा रहता है और अपने परिवेश के आस-पास ही अधिक संक्रमण फैलाता है।

    यह मच्छर चित्तीदार होता है, शरीर पर सफेद पट्टियां, चित्तियां होती हैं। इसी लिए इसे टाइगर मच्छर कहते हैं। यह दिन में अधिक काटता है। 20 दिन लग रहे कमजोरी ठीक होने में फिजिशियन डॉ. जैसमीन का कहना है कि डेंगू से ठीक होने के बाद भी कमजोरी और थकावट एक बड़ी समस्या बन रही है। यह कमजोरी 15 से 20 दिन तक बनी रह सकती है। इसलिए मरीजों को संतुलित आहार, भरपूर पानी और आराम की सलाह दी जा रही है। डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और घर के आस-पास साफ-सफाई बनाए रखें।

    जानिये क्या हैं डेंगू लक्षण

    अचानक बुखार या ठंड लगना

    सिरदर्द, विशेष रूप से आपके सिर के सामने या आपकी आंखों के पीछे दर्द

    मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द

    बहुत थका हुआ महसूस करना

    पेट में दर्द, मतली या उल्टी

    एक हल्का लाल दाने

    सितंबर में 800 से अधिक को दिए जा चुके नोटिस

    स्वास्थ्य विभाग की टीम लार्वा की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है। अगस्त माह में टीम ने कुल 2,61,113 घरों का सर्वे किया। इनमें से लार्वा एक्टिविटी में 2,569 पाजीटिव आए हैं। कूलर 82,207 में से 851, टंकी 97,886 में से 183, हौदी 24,761 में से 134, फ्रीज 89,616 में से 227, कंटेनर 2,79,386 में से 860, छत 56,291 में से 21 लार्वा पाजीटिव मिले। इनमें से 800 से अधिक को लार्वा मिलने पर नोटिस दिए हैं।

    स्वास्थ्य विभाग की ओर से फागिंग के लिए दवा दी जाती है। नगर निगम और पंचायत विभाग को फागिंग करानी होती है। विभाग की टीम डोर-टू-डोर जाकर लार्वा की जांच कर रही हैं और लोगों को पंपलेट बांटकर जागरूक किया जा रहा है। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर मांग अनुसार फागिंग दवा की उपलब्ध करवाई जा रही है। डेंगू और मलेरिया के केस की पहचान की जा रही है। एंटी लार्वा एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। -डॉ. सुनील संदूजा, जिला मलेरिया अधिकारी, पानीपत।