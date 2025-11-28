पानीपत में झाड़ियों में मिला युवक का सड़ा-गला शव, जेब से ताले की चाबी और गांजे की पुड़िया बरामद
पानीपत में जीआरपी थाना क्षेत्र के पानीपत और बाबरपुर के बीच झाड़ियों में एक युवक का सड़ा-गला शव मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मृतक की जेब से एक चाबी और गांजे की पुड़िया बरामद हुई है, जिनके आधार पर पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। जीआरपी थाना क्षेत्र के पानीपत और बाबरपुर के बीच स्थित नाले की झाड़ियों में एक युवक का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बदबू आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की झाड़ियों को हटवाकर शव को बाहर निकाला।
जीआरपी थाने के एएसआई भगत राम ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा पानीपत और बाबरपुर के बीच फाटक के पास झाड़ियों में शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद मौके से शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास किए जा रहे है। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष है। शव की स्थिति काफी खराब होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसकी जेब से ताले की एक चाबी और गांजे की एक पुड़िया बरामद हुई है। इन वस्तुओं के आधार पर भी मृतक की पहचान के सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जीआरपी पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मौत कई दिन पुरानी प्रतीत होती है। वहीं पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से गहनता से जांच की जा रही है।
