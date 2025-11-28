पानीपत में झाड़ियों में मिला युवक का सड़ा-गला शव, जेब से ताले की चाबी और गांजे की पुड़िया बरामद

जागरण संवाददाता, पानीपत। जीआरपी थाना क्षेत्र के पानीपत और बाबरपुर के बीच स्थित नाले की झाड़ियों में एक युवक का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बदबू आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की झाड़ियों को हटवाकर शव को बाहर निकाला।

जीआरपी थाने के एएसआई भगत राम ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा पानीपत और बाबरपुर के बीच फाटक के पास झाड़ियों में शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद मौके से शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास किए जा रहे है। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष है। शव की स्थिति काफी खराब होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है।

पुलिस ने शव की तलाशी ली तो उसकी जेब से ताले की एक चाबी और गांजे की एक पुड़िया बरामद हुई है। इन वस्तुओं के आधार पर भी मृतक की पहचान के सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।