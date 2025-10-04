Language
    Haryana News: पानीपत में सीएम फ्लाइंग का अवैध शराब ठेके पर छापा, भारी मात्रा में शराब बरामद

    By sandeep kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:35 PM (IST)

    पानीपत के पसीना खुर्द रोड पर सीएम फ्लाइंग ने अवैध शराब के ठेके पर छापा मारा। टीम ने मौके से देसी और अंग्रेजी शराब की कई पेटियां जब्त की हैं। सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई जिसमें सेल्समैन फरार हो गया और कैशियर से पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    सीएम फ्लाइंग की अवैध ठेके पर रेड, शराब की पेटियां जब्त

    जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के पसीना खुर्द रोड पर शनिवार को सीएम फ्लाइंग की ओर से अवैध रूप से चल रहे शराब के ठेके पर रेड की गई। जहां पर अवैध रूप से देसी व अंग्रेजी शराब की कई अवैध पेटियां मिली।

    इन्हें टीम की ओर से जब्त कर लिया गया। टीम की कार्रवाई देख मौका पाकर सेल्समैन फरार हो गया। ठेके कैशियर से टीम पूछताछ कर रही है। टीम के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि पसीना खुर्द रोड पर अवैध रूप से ठेका संचालित कर शराब बेची जा रही है। कार्रवाई के लिए टीम का गठन कर रेड की गई।

    इस दौरान कोई भी कर्मचारी लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा पाया। जांच के बाद मौके पर रखी शराब की देसी व अंग्रेजी की पेटी जब्त कर ली गई। मामले की जांच की जा रही है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में कहीं भी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।