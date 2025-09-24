मस्जिद में रस्सी से बांधा हाथ-पैर, चार घंटे तक पीटा; तालीम लेने एक दिन नहीं आया बच्चा तो मौलवी ने दी खौफनाक सजा

पानीपत के पसीना कलां गांव में एक मौलवी द्वारा 9 साल के बच्चे को तालीम के लिए न आने पर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्चे को हाथ-पैर बांधकर घंटों तक पीटा गया जिसके बाद वह बेसुध हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पानीपत। पसीना कलां गांव में तालीम लेने नहीं पहुंचने पर एक मस्जिद में मौलवी ने नौ साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा। मौलवी बच्चे के हाथ-पैर बांधकर उसे चार घंटे तक डंडे से पीटता रहा। बच्चा घर नहीं लौटा तो मां-मामा उसे ढूंढते हुए मस्जिद पहुंचे। वह मौलवी के कार्यालय में गए। यहां बच्चे के हाथ-पैर बंधे थे।

वह जमीन पर बेसुध पड़ा था। स्वजन को देखते ही मौलवी वहां से भाग गया। स्वजन बच्चे को तुरंत जिला नागरिक अस्पताल लेकर गए। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पसीना कलां गांव निवासी मोहम्मद अंसारी ने बताया कि वह जमींदार के खेत में ट्रैक्टर चलाता है।

अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन सोमवार शाम को उसकी पत्नी ने काल कर उसे बताया कि बेटे अरमान की हालत ज्यादा खराब है। उसे मस्जिद में इमाम ने डंडों से खूब पीटा है। वह बेटे को जिला नागरिक अस्पताल में लेकर गए। अरमान ने बताया कि वह रविवार को तालीम लेने मस्जिद नहीं गया था। जब वह सोमवार दोपहर तीन बजे मस्जिद पहुंचा तो वहां मौलवी ने उसे ये कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि वह कल क्यों नहीं आया था।

अरमान ने स्वजन को बताया कि इमाम ने उसे तब से लेकर शाम सात बजे तक रस्सी से हाथ-पैर बांधे रखे। इसके बाद वह उसे लगातार डंडों से पीटता रहा। उसके शरीर के कई हिस्सों पर उसने डंडे मारे। मोहम्मद अंसारी ने बताया कि अरमान पहले उत्तर प्रदेश में पढ़ता था। उसे 10 दिन पहले ही गांव से यहां लाए हैं। यहां वह पसीना कलां गांव स्थित मस्जिद में तालीम के लिए जा रहा था।

मैके से मौलवी फरार वह रोजाना दोपहर 3 बजे जाता था और शाम 5 बजे घर लौट आता था, लेकिन सोमवार को वह निर्धारित समय पर वापस नहीं आया। शाम करीब 7 बजे काम से लौटी मां ने जब उसे घर पर नहीं देखा, तो वह उसकी तलाश में निकल पड़ी। वह सबसे पहले मस्जिद ही पहुंची। जहां पहुंच कर देखा कि वहां कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन वहां मौजूद लोगों से बच्चे के बारे में पूछा गया, तो किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

इसके बाद उन्होंने वहां मौलवी को ढूंढना चाहा, लेकिन वह भी नहीं मिला। ढूंढते-ढूंढते उसकी पत्नी मौलवी आलीशान के कार्यालय में गई। जहां अरमान बेसुध हालत में था। वर्जन- सेक्टर-29 पुलिस थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है। जिसके आधार पर दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है।