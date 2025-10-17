पानीपत में दो बच्चे जोहड़ में गिरे, एक की डूबने से मौत दूसरे को बचाया
पानीपत के खोतपुरा गांव में एक नौ साल के बच्चे की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। बच्चा अपने दोस्त के साथ मछली देखने गया था, तभी दोनों जोहड़ में गिर गए। ग्रामीणों ने एक बच्चे को बचा लिया, लेकिन राजू नाम का बच्चा डूब गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पानीपत। खोतपुरा गांव के जोहड़ पर दो बच्चे मछली देखने गए थे। इनमें से नौ साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया। मूल रूप से बिहार के मधुबनी निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि वह खोतपुरा गांव में किराए पर रहता है। उसके तीन बच्चे थे। दो बच्चे उसके बिहार में रहते हैं और एक बेटे के साथ वह गांव में रहता है। वह एक फैक्टरी में काम करता है।
उसका नौ साल का बेटा राजू एक बच्चे के साथ बुधवार को गांव के जोहड़ पर गया था। जोहड़ में वे मछली देख रहे थे कि दोनों गिर गए।
उसका बेटा डूब गया और दूसरा बच्चा पानी में हाथ-पांव मार रहा था जिसे ग्रामीणों ने देख लिया और उसे बाहर निकाल लिया लेकिन उस बच्चे ने उस समय नहीं बताया कि राजू भी जोहड़ में गिरा है। जब वह बच्चा घर चला गया तो उसने अपने घर बताया कि राजू भी उसके साथ था वह भी जोहड़ में गिर गया था।
यह सुनकर उसकी पत्नी रिंकू ने उसे सूचना दी। वह गांव में पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से करीब आधे घंटे तक जोहड़ में बच्चे की तलाश की और उसका शव बाहर निकाला। सेक्टर-13 थाना प्रभारी किरण ने बताया कि बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा शव स्वजन को सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।