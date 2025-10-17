पानीपत में दो बच्चे जोहड़ में गिरे, एक की डूबने से मौत दूसरे को बचाया

जागरण संवाददाता, पानीपत। खोतपुरा गांव के जोहड़ पर दो बच्चे मछली देखने गए थे। इनमें से नौ साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया। मूल रूप से बिहार के मधुबनी निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि वह खोतपुरा गांव में किराए पर रहता है। उसके तीन बच्चे थे। दो बच्चे उसके बिहार में रहते हैं और एक बेटे के साथ वह गांव में रहता है। वह एक फैक्टरी में काम करता है।

उसका नौ साल का बेटा राजू एक बच्चे के साथ बुधवार को गांव के जोहड़ पर गया था। जोहड़ में वे मछली देख रहे थे कि दोनों गिर गए। उसका बेटा डूब गया और दूसरा बच्चा पानी में हाथ-पांव मार रहा था जिसे ग्रामीणों ने देख लिया और उसे बाहर निकाल लिया लेकिन उस बच्चे ने उस समय नहीं बताया कि राजू भी जोहड़ में गिरा है। जब वह बच्चा घर चला गया तो उसने अपने घर बताया कि राजू भी उसके साथ था वह भी जोहड़ में गिर गया था।