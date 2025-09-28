फसल कटाई को लेकर पानीपत में बवाल, 6 लोगों ने मिलकर किसानों पर किया हमला; तीन घायल

पानीपत के बापौली में पंचायत भूमि पर फसल कटाई को लेकर विवाद हो गया। सुमित शर्मा और गोबिंद नामक किसानों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जब वे अपने पिता के साथ फसल काट रहे थे। हमले में तीनों घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, बपौली (पानीपत)। बापौली थाना क्षेत्र के गांव भलौर में पंचायत भूमि पर धान की फसल कटाई को लेकर एक गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ। किसान सुमित शर्मा और गोबिंद ने लगभग तीन बीघे जमीन पर धान की खेती की थी।

जब वे अपने पिता पालेराम के साथ फसल की कटाई के लिए खेत पहुंचे, तभी वहां पांच-छह लोगों ने तेजधार हथियारों से लैस होकर उन पर हमला कर दिया। आरोपितों ने सुमित, गोबिंद और पालेराम को धमकाते हुए कहा कि वे इस पंचायत भूमि पर खड़ी फसल काटेंगे। जब पालेराम ने अपने पुत्रों को बचाने का प्रयास किया तो उसे भी मारपीट का शिकार होना पड़ा। आसपास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसानों ने बीच-बचाव कर उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया।