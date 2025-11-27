पानीपत में आग का तांडव, सनौली रोड की कारपेट फैक्ट्री जलकर राख; बाल-बाल बचे मजदूर

जागरण संवाददाता, पानीपत। सनौली रोड स्थित बबैल नाके पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कारपेट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। शाम करीब चार बजे फैक्ट्री की बिजली चली गई थी। कुछ देर बाद जैसे ही बिजली सप्लाई दोबारा बहाल हुई, तो मुख्य पैनल के पास जोरदार स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते शार्ट सर्किट ने आग का विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री स्वामी दीपक ने बताया कि आग लगने के दौरान करीब 10 से 12 मजदूर फैक्ट्री में मौजूद थे। अचानक आग लगने से सभी सहम गए, लेकिन समय रहते बाहर निकलने से एक बड़ा हादसा टल गया। मजदूरों ने बाहर निकलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में आसमान में उठता काला धुआं दूर-दूर तक फैल गया, जिससे आसपास के लोगों में एकत्रित हो गए। लोग घरों और दुकानों से बाहर निकलकर घटनास्थल की ओर भागते देखे गए।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों को फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करने में भारी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब एक घंटे की कड़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखी कारपेट सामग्री, मशीनरी और काफी मात्रा में स्टाक जलकर राख हो चुका था। फैक्ट्री मालिक दीपक ने बताया कि इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई घायल नहीं हुआ है। जिला अग्निशमन अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट सामने आया है, जबकि विस्तृत जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

पानीपत के सेक्टर-29 में प्लाट नंबर 16 के सामने स्थित खाली प्लाट में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। खाली प्लाट में व्यूवर्स इंडिया एलएलपी फैक्ट्री का स्क्रैप रखा हुआ था, जो देखते ही देखते लपटों में घिर गया।