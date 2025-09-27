Language
    पानीपत यमुना एंक्लेव के पास निर्माणाधीन फैक्टरी में मिला युवक का जला हुआ शव, जांच जारी

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:40 AM (IST)

    पानीपत के सेक्टर 13-17 रोड पर यमुना एंक्लेव के पास एक निर्माणाधीन फैक्टरी में अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिला। युवक की हत्या कर शव को जलाने की आशंका है क्योंकि उसका सिर टूटा हुआ था। पुलिस और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची और नमूने जुटाए गए। मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं। अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    पानीपत के यमुना एंक्लेव के पास मिला शव

    जागरण संवाददाता, पानीपत। सेक्टर 13-17 रोड पर यमुना एंक्लेव के पास निर्माणाधीन फैक्टरी में एक युवक का शव मिला है। युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया था। वजनदार हथियार से हमला कर खोपड़ी तोड़ दी गई। यहां पर शव के जले हुए कुछ टुकड़े गली सड़ी हालत में मिले हैं।

    फैक्टरी मालिक की सूचना पर सेक्टर 13-17 थाना पुलिस, सीआइए की टीमें व एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची। एफएसएल ने यहां से नमुने जुटाए। शव के टुकड़ों को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे मामले की गहन जांच चल रही है।

    महाकाल जन सेवा दल के सदस्य कपिल मल्होत्रा ने बताया कि उन्हें पुलिस की ओर से सूचना मिली थी कि यमुना एंक्लेव के पास शव पड़ा है। वह शव लेने के लिए आए थे। यहां शव के जली और सड़ी हालत में टुकड़े मिले। शव के बारे में फैक्टरी मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी। यहां अलग से खोपड़ी टूटी मिली है। संभावना है कि युवक के सिर पर वजनदार हथियार से हमला कर पहले उसकी हत्या की गई है। मृतक की उम्र का पता लगाना मुश्किल है।

    डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि सीआइए की टीमें मामले की जांच कर रही है। शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शव लगभग एक सप्ताह पुराना हो सकता है।

    तीन दिन पहले जीटी रोड पर खादी आश्रम के पास एक व्यक्ति का शव मिला था। व्यक्ति की सिर में पत्थर मारकर हत्या की गई थी। इस मामले की जांच भी सीआइए की टीमें कर रही है। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव का लावारिस हालत में जनसेवा दल की मदद से अंतिम संस्कार करवा दिया गया है।