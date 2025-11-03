पानीपत में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, पानीपत। शनिवार देर रात नांगल खेड़ी कट के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

बाइक पर सवार तीनों युवक सोनीपत से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। रात करीब एक बजे नांगल खेड़ी कट पर अचानक सामने से अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े, जिसमें पीछे बैठा युवक संदीप सीधे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि संदीप के शरीर के कई टुकड़े हो गए थे। घायल बाइक चालक सोनू और एक अन्य युवक को तुरंत सिविल अस्पताल पानीपत में भर्ती कराया गया। सेक्टर-29 थाना प्रभारी अनिल ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया।