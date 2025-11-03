Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो घायल

    By Pardeep Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    पानीपत में नांगल खेड़ी कट के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक सोनीपत से शादी समारोह से लौट रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने कट पर अंधेरे और सिग्नल की कमी को दुर्घटना का कारण बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पानीपत: अज्ञात वाहन ने ली बाइक सवार की जान, दो घायल।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। शनिवार देर रात नांगल खेड़ी कट के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाइक पर सवार तीनों युवक सोनीपत से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। रात करीब एक बजे नांगल खेड़ी कट पर अचानक सामने से अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े, जिसमें पीछे बैठा युवक संदीप सीधे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि संदीप के शरीर के कई टुकड़े हो गए थे। घायल बाइक चालक सोनू और एक अन्य युवक को तुरंत सिविल अस्पताल पानीपत में भर्ती कराया गया। सेक्टर-29 थाना प्रभारी अनिल ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया।

    उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। पुलिस ने सड़क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है, ताकि हादसे में शामिल वाहन की पहचान की जा सके।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि नांगल खेड़ी कट पर अंधेरा और उचित सिग्नल न होने के कारण अक्सर हादसे होते रहते हैं। जनसेवा दल के सदस्य चमन गुलाठी ने बताया कि मृतक के मोबाइल फोन से स्वजनों को सूचना दी गई और वे अस्पताल पहुंच चुके हैं।