    पानीपत में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, दोषी को 20 साल की सजा

    By sandeep kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:59 PM (IST)

    पानीपत में एक चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि सब्जी मंडी में उनकी बेटी लापता हो गई थी और बाद में वह एक आरोपी द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करते हुए पाई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

    बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को 20 साल कैद। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। किशनपुरा क्षेत्र में एक चार साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयुष शर्मा की अदालत ने डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। जानकारी देते हुए डीडीए मुकेश रंगा ने बताया कि 24 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के नवादा जिले के एक निवासी ने मॉडल टाउन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपनी चार साल की बेटी के साथ सब्जी मंडी गया था।

    इस दौरान उसकी बेटी अचानक लापता हो गई। बेटी की तलाश करते समय उसे अपने दोस्त राहुल से मदद मिली। दोनों ने मिलकर बच्ची को खोजने का प्रयास किया। एक गली में बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वे वहां पहुंचे, जहां शेरा उर्फ सीरा, निवासी पट्टी पुरवा लखीमपुरी खीरी, उत्तर प्रदेश बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था।

    शिकायतकर्ता ने शेरा पर ईंट से हमला कर बच्ची को छुड़ाया। शेरा ने जान से मारने की धमकी देकर भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।