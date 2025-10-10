पानीपत में इनेलो जिलाध्यक्ष के भाई के फार्म हाउस में घुसे बदमाश, छत से गिरने पर एक का टूटा पांव

जागरण संवाददाता, पानीपत। बाबरपुर के पास जीटी रोड पर इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई जयदीप राठी के फार्म हाउस में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर घुसपैठ करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि बदमाश छत के रास्ते फार्म हाउस में अंदर घुसे और अंदर मौजूद चौकीदार और उसके परिवार के साथ अभद्रता की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राठी ने बताया गया कि बदमाशों का इरादा फार्म हाउस पर कब्जा करने का था। चौकीदार के शोर मचाने पर बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश छत के टीन शेड पर चढ़ते समय फिसल गया और नीचे गिरकर घायल हो गया। उसका पैर टूट गया, जिससे वह भाग नहीं सका।

सूचना मिलने पर शुक्रवार दोपहर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बदमाश को कमरे में छिपे हुए पकड़ लिया। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और फार्म हाउस के आस-पास के क्षेत्रों में तलाशी ली। इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी ने आरोप लगाया कि बदमाश उनके फार्म हाउस पर कब्जा करने की नीयत से आए थे।