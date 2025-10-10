Language
    पानीपत में इनेलो जिलाध्यक्ष के भाई के फार्म हाउस में घुसे बदमाश, छत से गिरने पर एक का टूटा पांव

    By Pardeep Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    पानीपत में इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई जयदीप राठी के फार्म हाउस में हथियारबंद बदमाश घुस गए। छत के रास्ते घुसे बदमाशों ने चौकीदार और उसके परिवार के साथ अभद्रता की और फार्म हाउस पर कब्जा करने की कोशिश की। चौकीदार के शोर मचाने पर बदमाश भागने लगे, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    इनेलो जिलाध्यक्ष के भाई के फार्म हाउस में घुसे बदमाश। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पानीपत। बाबरपुर के पास जीटी रोड पर इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी के भाई जयदीप राठी के फार्म हाउस में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर घुसपैठ करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि बदमाश छत के रास्ते फार्म हाउस में अंदर घुसे और अंदर मौजूद चौकीदार और उसके परिवार के साथ अभद्रता की।

    राठी ने बताया गया कि बदमाशों का इरादा फार्म हाउस पर कब्जा करने का था। चौकीदार के शोर मचाने पर बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान एक बदमाश छत के टीन शेड पर चढ़ते समय फिसल गया और नीचे गिरकर घायल हो गया। उसका पैर टूट गया, जिससे वह भाग नहीं सका।

    सूचना मिलने पर शुक्रवार दोपहर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बदमाश को कमरे में छिपे हुए पकड़ लिया। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और फार्म हाउस के आस-पास के क्षेत्रों में तलाशी ली। इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी ने आरोप लगाया कि बदमाश उनके फार्म हाउस पर कब्जा करने की नीयत से आए थे।

    उन्होंने कहा कि यह सोची-समझी साजिश लगती है और वह चाहते हैं कि पुलिस मामले की गहराई से जांच करे। सदर थाना पुलिस ने बताया कि फिलहाल घायल बदमाश से पूछताछ की जा रही है। बाकी फरार बदमाशों की तलाश की जाएगी। जैसे ही पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर दी जाएगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।