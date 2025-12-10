पानीपत में हो रहा था गजब का खेल, किराना की दुकान में युवक बेच रहा था ऐसी चीज; पुलिस ने देखते कर लिया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पानीपत। नशा और अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हाट स्पाट डोमिनेशन अभियान के तहत पानीपत पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। थाना इसराना पुलिस ने पलड़ी गांव के नजदीक राम भट्ठा के पास स्थित एक किराना दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से आठ बीयर की बोतल और 43 पव्वे अवैध देसी शराब बरामद की हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में अवैध नशे और शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते थाना इसराना पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि पलड़ी गांव के पास एक किरयाना दुकान से चोरी-छिपे शराब बेची जा रही है।