    पानीपत में हो रहा था गजब का खेल, किराना की दुकान में युवक बेच रहा था ऐसी चीज; पुलिस ने देखते कर लिया गिरफ्तार

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    पानीपत पुलिस ने ऑपरेशन हॉट स्पॉट डोमिनेशन के तहत इसराना थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुल ...और पढ़ें

    किराना की दुकान की आड़ में शराब बेचता युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे।

    संवाद सहयोगी, पानीपत। नशा और अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन हाट स्पाट डोमिनेशन अभियान के तहत पानीपत पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। थाना इसराना पुलिस ने पलड़ी गांव के नजदीक राम भट्ठा के पास स्थित एक किराना दुकान की आड़ में अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से आठ बीयर की बोतल और 43 पव्वे अवैध देसी शराब बरामद की हैं।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में अवैध नशे और शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते थाना इसराना पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि पलड़ी गांव के पास एक किरयाना दुकान से चोरी-छिपे शराब बेची जा रही है।

    सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी और आरोपित को रंगे हाथों काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपित ने अपनी पहचान पलड़ी गांव निवासी रणधीर के रूप में बताई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ थाना इसराना में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बुधवार को पूछताछ के बाद आरोपित को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।