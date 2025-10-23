पानीपत में मांगलिक दोष उतारने वाले पंडित पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, दो नवंबर को पीड़िता की होनी है शादी
एक पंडित को मांगलिक दोष के नाम पर एक महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पंडित को गिरफ्तार किया गया। यह घटना धार्मिक विश्वास की आड़ में होने वाले अपराधों पर प्रकाश डालती है और समाज में अंधविश्वास के खतरों को उजागर करती है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, समालखा। शहर की एक युवती ने मांगलिक दोष उतारने वाले पंडित पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित वीरेंद को गिरफ्तार किया। वीरवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपित को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपित शादीशुदा है। वहीं, उसके स्वजन उसे बेगुनाह बता रहे हैं।
पीड़िता के अनुसार दो नवंबर को उसकी शादी होनी है। आरोपित ने ही उसका रिश्ता करवाया। फिर मांगलिक दोष बता दोष को शांत करने के लिए हवन और टोना कराने को कहा। उसकी मां ने हवन सामग्री मंगवाई। बुधवार को पंडित हवन करने के लिए उसके घर पर आया। हवन करने के बाद उसकी मां को पूजा सामग्री लेकर मंदिर में भेज दिया।
आरोप है कि मां के मंदिर जाने के बाद युवती को घर पर अकेला देखकर उसने उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। चौकी प्रभारी अनिल कुमार ने बताया युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। युवती के धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान भी करवा दिए है।
