पानीपत में मांगलिक दोष उतारने वाले पंडित पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, दो नवंबर को पीड़िता की होनी है शादी

जागरण संवाददाता, समालखा। शहर की एक युवती ने मांगलिक दोष उतारने वाले पंडित पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित वीरेंद को गिरफ्तार किया। वीरवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपित को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपित शादीशुदा है। वहीं, उसके स्वजन उसे बेगुनाह बता रहे हैं।

पीड़िता के अनुसार दो नवंबर को उसकी शादी होनी है। आरोपित ने ही उसका रिश्ता करवाया। फिर मांगलिक दोष बता दोष को शांत करने के लिए हवन और टोना कराने को कहा। उसकी मां ने हवन सामग्री मंगवाई। बुधवार को पंडित हवन करने के लिए उसके घर पर आया। हवन करने के बाद उसकी मां को पूजा सामग्री लेकर मंदिर में भेज दिया।