पानीपत रेलवे स्टेशन पर युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, बैग से सुसाइट नोट बरामद

जागरण संवाददाता, पानीपत। रेलवे स्टेशन पर युवती द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास का मामला सामने आया है। मौके पर तैनात जीआरपी पुलिसकर्मियों और स्वैट टीम की सतर्कता से युवती को समय रहते बचा लिया गया। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह बीते लंबे समय से मानसिक तनाव में थी।

उसके पास से एक पिट्ठू बैग मिला, जिसकी तलाशी लेने पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जीआरपी इंस्पेक्टर चंदन सिंह ने बताया कि सुबह स्टेशन पर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया था। सुसाइड नोट में राजेश सैनी उर्फ चेयरमैन राजू बिला पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

सूचना पर युवती के स्वजन भी थाने पहुंचे और उन्होंने भी युवती के साथ यौन शोषण की बात पुलिस को बताई। युवती के स्वजन ने बताया कि उन्होंने थाना मॉडल टाउन पुलिस को शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण युवती मानसिक तनाव में है। उनका कहना है कि दबाव और अपमान के कारण युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया।