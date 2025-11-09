Language
    पानीपत रेलवे स्टेशन पर युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, बैग से सुसाइट नोट बरामद

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बचा लिया। उसके बैग से मिले सुसाइड नोट में राजेश सैनी पर यौन शोषण का आरोप है। परिजनों ने भी यौन शोषण की बात कही और बताया कि मॉडल टाउन पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे युवती तनाव में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया।

    जागरण संवाददाता, पानीपत। रेलवे स्टेशन पर युवती द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास का मामला सामने आया है। मौके पर तैनात जीआरपी पुलिसकर्मियों और स्वैट टीम की सतर्कता से युवती को समय रहते बचा लिया गया। पुलिस पूछताछ में युवती ने बताया कि वह बीते लंबे समय से मानसिक तनाव में थी।

    उसके पास से एक पिट्ठू बैग मिला, जिसकी तलाशी लेने पर एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जीआरपी इंस्पेक्टर चंदन सिंह ने बताया कि सुबह स्टेशन पर युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया था। सुसाइड नोट में राजेश सैनी उर्फ चेयरमैन राजू बिला पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    सूचना पर युवती के स्वजन भी थाने पहुंचे और उन्होंने भी युवती के साथ यौन शोषण की बात पुलिस को बताई। युवती के स्वजन ने बताया कि उन्होंने थाना मॉडल टाउन पुलिस को शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण युवती मानसिक तनाव में है। उनका कहना है कि दबाव और अपमान के कारण युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया।

    जीआरपी पुलिस द्वारा मामले की जानकारी थाना मॉडल टाउन पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना माडल टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और युवती व उसके परिजनों को आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथ लेकर गए। पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, युवती को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।