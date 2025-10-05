पानीपत में सिर पर पत्थर मारकर युवक की हत्या, नेस्ले अंडरपास के पास क्षत-विक्षत हालात में मिला शव

समालखा में 22 वर्षीय गगन का शव नेस्ले अंडरपास के पास मिला जिसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थीं। पत्नी नेहा की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को गगन की बाइक और मोबाइल फोन घटनास्थल पर मिले हैं। मामले की जांच जारी है सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सीडीआर का विश्लेषण किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, समालखा। बाइस वर्षीय युवक गगन का शव खानपुर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, सोनीपत में पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। शुक्रवार की सुबह नेस्ले अंडरपास के निकट युवक का शव गंभीर अवस्था में मिला। उसके सिर और चेहरे पर गहरे जख्म थे। पुलिस ने गगन की पत्नी नेहा की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पानीपत के एसएचओ के बाद जीआरपी के डीएसपी अंबाला, राजेश कुमार ने भी शनिवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नेहा ने शिकायत में बताया कि वीरवार रात 8 बजे गगन को किसी दोस्त का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकला। कुछ समय बाद उसका फोन बंद हो गया और वह रात में घर नहीं लौटा।

सुबह पुलिस ने सूचना दी कि गगन का शव नेस्ले अंडरपास के पास रेलवे की जमीन में गड्ढे में पड़ा है। चेहरे के जख्मों से स्पष्ट है कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस को घटनास्थल पर गगन की बाइक और मोबाइल फोन भी मिले।

हर पहलू की जांच की जा रही अंबाला कैंट रेलवे थाना के एसएचओ और जांच अधिकारी धर्मबीर सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम खानपुर मेडिकल कालेज में किया गया। पानीपत जीआरपी एसएचओ और समालखा जीआरपी चौकी प्रभारी की टीमें मामले की विभिन्न कोणों से जांच करेंगी।