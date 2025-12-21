Language
    पानीपत में फोन पर बात कर रहा युवक छत से गिरा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    पानीपत के रिसालू रोड पर शनिवार रात एक युवक छत के किनारे फोन पर बात करते समय नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत ...और पढ़ें

    फोन पर बात कर रहा युवक छत से गिरा, मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा पानीपत जिले के रिसालू रोड पर शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे छत किनारे बैठकर फोन पर बात कर रहा युवक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मृतक की पहचान जम्मू के उधमपुर निवासी 23 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई। स्वजन के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वह 22 नवंबर से पानीपत में एक डिलीवरी कंपनी में बेलदार के रूप में कार्यरत था और क्वार्टर कॉलोनी में किराये पर रह रहा था।