पानीपत में फोन पर बात कर रहा युवक छत से गिरा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, पानीपत। हरियाणा पानीपत जिले के रिसालू रोड पर शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे छत किनारे बैठकर फोन पर बात कर रहा युवक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। मृतक की पहचान जम्मू के उधमपुर निवासी 23 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई। स्वजन के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वह 22 नवंबर से पानीपत में एक डिलीवरी कंपनी में बेलदार के रूप में कार्यरत था और क्वार्टर कॉलोनी में किराये पर रह रहा था।