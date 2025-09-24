पानीपत में पत्नी से तंग आकर युवक ने फंदा लगाकर दी जान, चिता से शव उठाकर ले गई पुलिस

पानीपत की गोपाल कॉलोनी में एक युवक ने पत्नी की बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचित किए शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की लेकिन श्मशान घाट पर पुलिस ने पहुंचकर शव को चिता से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पानीपत। गोपाल कॉलोनी में एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवक पत्नी की बीमारी के कारण मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। स्वजन शव को फंदे से उतार अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले गए, यहां पुलिस ने पहुंचकर शव को चिता से उठाया और शव पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम करा शव स्वजन को सौंप दिया हैं।

पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सागर (24) निवासी गोपाल कॉलोनी शराब ठेके के पर काम करता था। वह एक दो साल के बच्चे का पिता था। उसके स्वजन बतरा कॉलोनी में रहते हैं।

सागर की पत्नी को तीन माह पहले टीबी हो गई थी। वह मायके में रहकर अपना इलाज करा रही है। सागर पत्नी की बीमारी से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। सागर ने सोमवार रात को फंदा लगाकर जान दे दी। जब सुबह उसके कमरे के दरवाजे नहीं खुले तो पड़ोसियों ने खिड़की से झांककर देखा और सागर के फंदे पर लटके होने की सूचना उसके स्वजन को दी।