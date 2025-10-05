पानीपत में ट्रेन की चपेट में आने से युवक और महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पानीपत में दो अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन से कटकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सेक्टर-6 के पास एक अज्ञात युवक की रेलवे ट्रैक पर जान चली गई जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं इसराना में रेलवे ट्रैक पार करते समय मध्य प्रदेश की एक महिला पार्वती की भी ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के सेक्टर-6 के निकट रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय निवासियों ने रेलवे पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया।

मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष प्रतीत होती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि युवक अनजाने में ट्रेन की चपेट में आया या आत्महत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी मिलेगी।

वहीं, इसराना में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की रहने वाली 37 वर्षीय पार्वती की मौत हो गई। वह सुबह करीब पांच बजे रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।