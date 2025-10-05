Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानीपत में ट्रेन की चपेट में आने से युवक और महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By sandeep kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    पानीपत में दो अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन से कटकर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सेक्टर-6 के पास एक अज्ञात युवक की रेलवे ट्रैक पर जान चली गई जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं इसराना में रेलवे ट्रैक पार करते समय मध्य प्रदेश की एक महिला पार्वती की भी ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रेन की चपेट में आने से युवक और महिला की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। शहर के सेक्टर-6 के निकट रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय निवासियों ने रेलवे पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष प्रतीत होती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि युवक अनजाने में ट्रेन की चपेट में आया या आत्महत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी मिलेगी।

    वहीं, इसराना में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की रहने वाली 37 वर्षीय पार्वती की मौत हो गई। वह सुबह करीब पांच बजे रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

    पार्वती के पति लक्ष्मण ने बताया कि वह पिछले कुछ माह से इसराना में रह रहे थे और यहीं पर मजदूरी कर अपना लालन-पोषण कर रहे थे। उसकी पत्नी सुबह के समय रेलवे लाइन पार कर रही थी तो ट्रेन की चपेट में आ गई।