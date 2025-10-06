हरियाणा के पानीपत में महिला ने पंखे से फंदा लगाकर की आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप

इसराना के नौल्था गांव में 26 वर्षीय विवाहिता अंजलि ने आत्महत्या कर ली। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई संजीव कुमार ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही अंजलि को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, इसराना। नौल्था गांव में एक 26 वर्षीय विवाहिता ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके पक्ष के सदस्यों ने ससुराल पक्ष के सदस्यों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। इसराना पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजीव कुमार पुत्र रणजीत सिंह निवासी तरावड़ी ने पुलिस शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में बहन अंजलि (26) की नौल्था निवासी अमित पुत्र प्रमोद के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ शादी की थी। शादी के बाद ही ससुराल पक्ष के सदस्य सास, ससुर व पति मारपीट व झगड़ा करना शुरू कर दिया था। जिस मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुई।

जिसमें बहन व ससुराल पक्ष के समझा कर बहन का घर बसे रहने के लिए भेज दिया था। बहन को चार वर्ष का बेटा भी है। उसके बाद भी ससुराल पक्ष के सदस्य मारपीट व झगड़े से करने से बाज नहीं आए। जिसके बाद उसकी बहन ने 2023 में महिला थाना करनाल में सास, ससुर व पति के खिलाफ शिकायत दी। इसमें तीनों ने गलती मानते हुए दोबारा मारपीट व झगड़ा नहीं करेंगे।

उसके बाद बीती शनिवार की रात बहन का पति अमित ने शराब का सेवन कर बहन के साथ मारपीट की और अपने चार वर्षीय बेटे को भी शराब पिला दी। उसकी बहन ने सारी बातें उसे बताई। उसने रविवार को नौल्था आकर बात करने की कहा था। लेकिन रविवार की सुबह पांच बजे उसके जीजा अमित ने फोन कर बताया कि उसकी बहन ने पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।

उसके बाद उसने डायल 112 पुलिस को मामले की सूचना दी। इसराना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पानीपत में भिजवाया। वर्जन शव का पोस्टमार्टम करवा मायके पक्ष के सदस्यों को सौंप दिया है।