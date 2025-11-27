पानीपत में गलत साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, ठेकेदार की मौत; ड्राइवर फरार 

जागरण संवाददाता, पानीपत। इसराना क्षेत्र की नई अनाज मंडी रोड पर बाइक सवार को रांग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

स्वजन ने बताया कि हादसे में मृतक दीनदयाल निवासी बनारस उत्तर प्रदेश पानीपत लेबर के ठेके का काम करता था। रोज की तरह काम निपटाकर बुधवार को करीब 3 बजे घर की ओर लौट रहा था, जैसे ही वह अनाज मंडी रोड पर आगे बढ़ रहा था तभी सामने से रांग साइड में आ रहा ट्रैक्टर अचानक उसकी लेन में घुस गया।

इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दीनदयाल सड़क पर गिरते ही बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से ट्रैक्टर सहित फरार हो गया।

मृतक के स्वजन ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने और रांग साइड आने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि चालक सावधानी बरतता तो दीनदयाल की जान बच सकती थी। स्वजन ने ट्रैक्टर का नंबर पुलिस को उपलब्ध करवाते हुए आरोपित चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।