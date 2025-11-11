Language
    पानीपत में ड्यूटी से लौट रहे सिपाही को आया हार्ट अटैक, रास्ते में हुई मौत

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:40 PM (IST)

    पानीपत में तैनात 49 वर्षीय सिपाही ईश्वर का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। ड्यूटी से लौटते समय उनके सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ईश्वर एक एक्स-सर्विसमैन थे और सेवा साधना केंद्र में गार्द की ड्यूटी पर थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा।

    पानीपत में ड्यूटी से लौट रहे सिपाही को आया हार्ट अटैक। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, समालखा। पानीपत में तैनात 49 वर्षीय सिपाही ईश्वर का मंगलवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे, तभी चिराग गार्डन, रेलवे रोड, गन्नौर के पास अचानक उनके सीने में दर्द हुआ।

    हालत बिगड़ने पर ईश्वर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिपाही ईश्वर एक एक्स-सर्विसमैन थे और पट्टीकल्याणा स्थित सेवा साधना केंद्र में गार्द की ड्यूटी पर थे।

    ईश्वर मूलरूप से रसूलपुर निवासी थे और गन्नौर कस्बे में अपने परिवार के साथ रहते थे। गन्नौर थाना के एएसआइ जयबीर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई है। शव का पोस्टमार्टम बुधवार को कराया जाएगा, जिससे मौत के सही कारणों का पता चलेगा।