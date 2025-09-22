Language
    Car Fire in Panipat: हरिद्वार से लौट रहे पुलिसकर्मी की गाड़ी में लगी आग, देखते ही देखते धू-धू कर जलकर हो गई राख

    By sandeep kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:37 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस का एक जवान जो अमावस्या के स्नान के लिए हरिद्वार गया था सोनीपत लौटते समय उसकी गाड़ी में अचानक आग लग गई। कुराड़ फार्म के पास गाड़ी से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही गाड़ी पूरी तरह से जल गई। सनौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली।

    हरिद्वार से लौट रहे पुलिसकर्मी की गाड़ी में लगी आग, जलकर राख।

    संवाद सहयोगी, बापौली (पानीपत)। हरिद्वार से अमावस्या स्नान कर सोनीपत लौट रहे हरियाणा पुलिस के जवान की गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस कारण गाड़ी जलकर राख हो गई।

    सोनीपत निवासी विजयपाल ने बताया कि उसकी पोस्टिंग क्राइम सोनीपत में है। वह और उसका साथी हरिद्वार अमावस्या का स्नान करके आ रहे थे तो अचानक कुराड़ फार्म के पास गाड़ी के अंदर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते चिंगारियां बाहर आने लगीं।

    उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और नीचे उतर गए। इसके बाद गाड़ी में तेज आग लग गई। घटना की सूचना डायल 112 और फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। सनौली पुलिस भी इस दौरान मौके पर पहुंची।