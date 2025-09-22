Car Fire in Panipat: हरिद्वार से लौट रहे पुलिसकर्मी की गाड़ी में लगी आग, देखते ही देखते धू-धू कर जलकर हो गई राख

संवाद सहयोगी, बापौली (पानीपत)। हरिद्वार से अमावस्या स्नान कर सोनीपत लौट रहे हरियाणा पुलिस के जवान की गाड़ी में अचानक आग लग गई। इस कारण गाड़ी जलकर राख हो गई।

सोनीपत निवासी विजयपाल ने बताया कि उसकी पोस्टिंग क्राइम सोनीपत में है। वह और उसका साथी हरिद्वार अमावस्या का स्नान करके आ रहे थे तो अचानक कुराड़ फार्म के पास गाड़ी के अंदर से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते चिंगारियां बाहर आने लगीं।