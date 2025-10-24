Language
    करनाल में 1 करोड़ 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी, बिना रुपये दिए करा ली जमीन की रजिस्ट्री

    By Sandeep Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:58 AM (IST)

    इसराना के भाऊपुर गांव में जमीन बेचने के नाम पर 1.30 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। दो भाइयों ने जमीन बेची, खरीदारों ने चेक देकर वापस ले लिए और भुगतान नहीं किया। आरोप है कि बिना पैसे दिए ही रजिस्ट्री करा ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बिना रुपये दिए करा ली रजिस्टरी, 1.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

    संवाद सहयोगी, इसराना। गांव भाऊपुर में जमीन बेचने के नाम पर एक करोड़ 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गांव के दो भाइयों ने अपनी जमीन बेची, जिसके बाद खरीदारों ने चेक वापस लेकर भुगतान नहीं किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    आरोप है कि आरोपित ने बिना रुपये दिए जमीन की रजिस्टरी करा ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाऊपुर निवासी मनोज कुमार और राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने जमीन बेचने के लिए गांव के ही भूप सिंह और सत्यनारायण से संपर्क किया था। जमीन का सौदा 66 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय हुआ था।

    खरीदारों ने शुरुआत में तीन चेक दिए थे। इसके बाद खरीदारों ने मनोज और राजेश को तहसील इसराना बुलाया और एक करोड़ 30 लाख रुपये के दो चेक देकर किरण कौर पत्नी भूप सिंह और अनीता पत्नी सत्यनारायण के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा ली।

    रजिस्ट्री के बाद, सत्यनारायण दोनों विक्रेताओं को एचडीएफसी बैंक इसराना ले गया। वहां उसने आरटीजीएस करवाने का बहाना बनाकर उनसे चेक वापस ले लिए। न आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट की। इसराना थाना प्रभारी महीपाल ने बताया कि फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी है।