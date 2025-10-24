करनाल में 1 करोड़ 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी, बिना रुपये दिए करा ली जमीन की रजिस्ट्री

संवाद सहयोगी, इसराना। गांव भाऊपुर में जमीन बेचने के नाम पर एक करोड़ 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गांव के दो भाइयों ने अपनी जमीन बेची, जिसके बाद खरीदारों ने चेक वापस लेकर भुगतान नहीं किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोप है कि आरोपित ने बिना रुपये दिए जमीन की रजिस्टरी करा ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाऊपुर निवासी मनोज कुमार और राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने जमीन बेचने के लिए गांव के ही भूप सिंह और सत्यनारायण से संपर्क किया था। जमीन का सौदा 66 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय हुआ था।

खरीदारों ने शुरुआत में तीन चेक दिए थे। इसके बाद खरीदारों ने मनोज और राजेश को तहसील इसराना बुलाया और एक करोड़ 30 लाख रुपये के दो चेक देकर किरण कौर पत्नी भूप सिंह और अनीता पत्नी सत्यनारायण के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा ली।