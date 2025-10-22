Language
    पानीपत में पटाखे की चिंगारी से कंबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी; कर्मचारियों ने ऐसे बचाई जान

    By Pardeep Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:05 AM (IST)

    पानीपत में काबड़ी रोड पर एक कंबल और बोरा फैक्ट्री में आग लग गई। कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई, आग आतिशबाजी की चिंगारी से लगी। कच्चा माल और तैयार माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पानीपत: पटाखे से कंबल फैक्ट्री में भीषण आग, भारी नुकसान। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। काबड़ी रोड स्थित एक कंबल और बोरा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस घटना से वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

    कर्मचारियों के अनुसार, आग आतिशबाजी के दौरान उठी चिंगारी से लगी। आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे कंबल और बोरा बनाने में इस्तेमाल हो रहा कच्चा माल जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में तैयार कंबल और बोरे भी पूरी तरह जल गए।

    आग से उठता धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। आसपास के लोगों ने भी आग बुझाने में सहायता की। आग की भीषणता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाना पड़ा। थाना प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि गनीमत रही कि आग लगने के समय सभी कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, लेकिन समय रहते बाहर निकलने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में आतिशबाजी की चिंगारी को आग का कारण बताया गया है। फैक्ट्री मालिक से नुकसान की जानकारी ली जा रही है।