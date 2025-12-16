Language
    पानीपत में बिजली के शॉर्ट-सर्किट से लगी आग, 1070 एकड़ की पराली जलकर राख

    By Pardeep Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:01 PM (IST)

    हरियाणा के पानीपत जिले के मतलौडा खंड के थिराना गांव के पास बिजली के शार्ट-सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 1070 एकड़ क्षेत्र में रखी पराली जल ...और पढ़ें

    बिजली के शार्ट-सर्किट से 1070 एकड़ की पराली जलकर राख।

    संवाद सहयोगी, मतलौडा। खंड के गांव थिराना के पास मंगलवार को बिजली के शार्ट-सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 1070 एकड़ क्षेत्र में रखी पराली जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

    उत्तर प्रदेश के कैराना निवासी रिजवान ने बताया कि थिराना गांव के आसपास करीब पांच गांवों की 1070 एकड़ पराली एकत्र की गई थी। इन दिनों पराली की कटाई और उठान का काम चल रहा था। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे मजदूरों ने आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां आग तेजी से फैल चुकी थी।

    देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि एक-एक एकड़ में रखे पराली के ढेर उसकी चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग पर काबू पाने में काफी कठिनाई हुई।

    बताया गया है कि इससे पहले भी करीब तीन साल पहले यूपी में रिजवान के साथ इसी तरह की आग की घटना हो चुकी है, जिसमें उस समय भी भारी मात्रा में पराली जलकर नष्ट हो गई थी। घटना से किसानों और पराली एकत्र करने वालों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।