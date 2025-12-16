पानीपत में बिजली के शॉर्ट-सर्किट से लगी आग, 1070 एकड़ की पराली जलकर राख
हरियाणा के पानीपत जिले के मतलौडा खंड के थिराना गांव के पास बिजली के शार्ट-सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 1070 एकड़ क्षेत्र में रखी पराली जल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मतलौडा। खंड के गांव थिराना के पास मंगलवार को बिजली के शार्ट-सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 1070 एकड़ क्षेत्र में रखी पराली जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
उत्तर प्रदेश के कैराना निवासी रिजवान ने बताया कि थिराना गांव के आसपास करीब पांच गांवों की 1070 एकड़ पराली एकत्र की गई थी। इन दिनों पराली की कटाई और उठान का काम चल रहा था। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे मजदूरों ने आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां आग तेजी से फैल चुकी थी।
देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि एक-एक एकड़ में रखे पराली के ढेर उसकी चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग पर काबू पाने में काफी कठिनाई हुई।
बताया गया है कि इससे पहले भी करीब तीन साल पहले यूपी में रिजवान के साथ इसी तरह की आग की घटना हो चुकी है, जिसमें उस समय भी भारी मात्रा में पराली जलकर नष्ट हो गई थी। घटना से किसानों और पराली एकत्र करने वालों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।