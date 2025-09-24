Language
    पानीपत में तालीम लेने नहीं आने पर भड़का मौलवी, बच्चे को रस्सी से बांधकर पीटा; चार घंटे बरसाता रहा डंडे

    By sandeep kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    पानीपत के पसीना कलां गांव में एक मौलवी द्वारा 9 साल के बच्चे को तालीम के लिए ना आने पर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्चे के हाथ-पैर बांधकर उसे घंटों तक डंडों से पीटा गया। बच्चे की मां और मामा ने उसे बेहोश पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, पानीपत। पसीना कलां गांव में तालीम लेने नहीं पहुंचने पर एक मस्जिद में मौलवी ने नौ साल के बच्चे को बुरी तरह पीटा। मौलवी बच्चे के हाथ-पैर बांधकर उसे चार घंटे तक डंडे से पीटता रहा।

    बच्चा घर नहीं लौटा तो मां व मामा उसे ढूंढते हुए मस्जिद पहुंचे। वह मौलवी के कार्यालय में गए। यहां बच्चे के हाथ-पैर बंधे थे वह जमीन पर बेसुध पड़ा था। स्वजन को देखते ही मौलवी वहां से भाग गया। स्वजन बच्चे को तुरंत जिला नागरिक अस्पताल लेकर गए। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पसीना कलां गांव निवासी मोहम्मद अंसारी ने बताया कि वह जमींदार के खेत में ट्रैक्टर चलाता है। सोमवार शाम को उसकी पत्नी ने कॉल कर उसे बताया कि बेटे अरमान की हालत ज्यादा खराब है। उसे मस्जिद में इमाम ने डंडों से खूब पीटा है।

    वह बेटे को जिला नागरिक अस्पताल में लेकर गए। अरमान ने बताया कि वह रविवार को तालीम लेने मस्जिद नहीं गया था। जब वह सोमवार दोपहर तीन बजे मस्जिद पहुंचा तो वहां मौलवी ने उसे ये कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि वह कल क्यों नहीं आया था।

    रस्सी से बांध दिया था हाथ-पैर 

    अरमान ने स्वजन को बताया कि इमाम ने उसे तब से लेकर शाम सात बजे तक रस्सी से हाथ-पैर बांधे रखे। इसके बाद वह उसे लगातार डंडों से पीटता रहा। उसके शरीर के कई हिस्सों पर उसने डंडे मारे।

    मोहम्मद अंसारी ने बताया कि अरमान पहले उत्तर प्रदेश में पढ़ता था। उसे 10 दिन पहले ही गांव से यहां लाए हैं। यहां वह पसीना कलां गांव स्थित मस्जिद में तालीम के लिए जा रहा था। वह रोजाना दोपहर 3 बजे जाता था और शाम 5 बजे घर लौट आता था, लेकिन सोमवार को वह निर्धारित समय पर वापस नहीं आया।

    शाम करीब 7 बजे काम से लौटी मां ने जब उसे घर पर नहीं देखा, तो वह उसकी तलाश में निकल पड़ी। वह सबसे पहले मस्जिद ही पहुंची। जहां पहुंच कर देखा कि वहां कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन वहां मौजूद लोगों से बच्चे के बारे में पूछा गया, तो किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

    इसके बाद उन्होंने वहां मौलवी को ढूंढना चाहा, लेकिन वह भी नहीं मिला। ढूंढते-ढूंढते उसकी पत्नी मौलवी आलीशान के कार्यालय में गई। जहां अरमान बेसुध हालत में था।

    जांच में जुटी पुलिस

    सेक्टर-29 पुलिस थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है। जिसके आधार पर दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है।

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चा ज्यादातर समय मस्जिद में ही रहता था लेकिन वह वहां से रविवार को चला गया था। सोमवार को वापस लौटा तो मौलवी ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है।