पानीपत: करंट लगने से युवती की दर्दनाक मौत, माता-पिता की थी अकेली संतान

संवाद सहयोगी, इसराना। नौल्था गांव में करंट लगने से एक 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। युवती की पहचान नीलम पुत्री प्रदीप निवासी नौल्था के रूप में हुई। करंट लगते ही स्वजन ने युवती को इसराना के निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक होने के चलते पानीपत के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पानीपत में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वजन ने बताया कि सुबह युवती घर में काम कर रही थी। जैसे ही उसने सामान लेने के लिए फ्रिज खोला तो उसे करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई।