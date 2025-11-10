'आतंकवाद और अपराध के खिलाफ जीरो टालरेंस', CM नायब सैनी बोले- साजिश रचने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं

राज्य ब्यूरो, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में चुनाव प्रचार करने के बाद सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों के नेटवर्क खंगालने में हरियाणा पुलिस जांच एजेंसियों का सहयोग कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आतंकी साजिश रचने में जिस डाक्टर को पकड़ा गया है, उसके फरीदाबाद के धौज स्थित किराये के घर से विस्फोटक बरामद करने में फरीदाबाद पुलिस ने कड़ी सतर्कता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और अपराध के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति पर पूरी तरह से काम किया जा रहा है। आतंकी साजिश रचने में जो भी शामिल हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री 25 नवंबर को हरियाणा आएंगे।