'हरियाणा में रोजगार नहीं मिला, इसलिए अमेरिका गए युवा', भूपेंद्र हुड्डा ने नायब सरकार पर जमकर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा के राज में बेरोजगारी बढ़ गई है। इसके चलते हरियाणा के हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। अमेरिका से लगातार अवैध प्रवासियों को बेइज्जत कर निष्कासित किया जा रहा है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या हरियाणा के उन युवाओं की है, जो रोजगार नहीं मिलने पर हरियाणा से चले गए थे।

हुड्डा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन युवाओं को बेड़ियां लगाकर कैदियों की तरह वापस हरियाणा भेजा जा रहा है। अमेरिका जाने के लिए इन युवाओं ने अपने परिवार की जमीन-जायदाद और घर तक बेच डाले। प्रत्येक युवा ने अमेरिका पहुंचने के लिए 50 से 60 लाख रुपये तक खर्च किए थे, लेकिन अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है।



पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रोजगार और कमाई के जिस सपने के साथ हरियाणवी युवा अमेरिका गए थे, वह पूरा नहीं हुआ। हजारों परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। इसके लिए सीधे तौर पर 11 साल से सत्ता में बैठी भाजपा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यह सरकार हरियाणवी युवाओं को हरियाणा में ही रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।



भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विभिन्न रिपोर्ट और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में देश का नंबर-वन राज्य है। इसके चलते कोई भी निवेशक हरियाणा में निवेश करने को तैयार नहीं है। नया निवेश नहीं आने की वजह से रोजगार सृजन नहीं हो रहा है।