    घर बैठे काम करोगी! इसी झांसे में आई पंचकूला में महिला साॅफ्टवेयर इंजीनियर, गवां बैठे 4.25 लाख रुपये

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    पंचकूला में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 4.25 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। अनजान नंबर से मैसेज आने के बाद उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया और निवेश के नाम पर पैसे लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है।

    महिला साफ्टवेयर इंजीनियर से 4.25 लाख ठगे

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। वर्क फ्राॅम होम के झांसे में आकर एक महिला साॅफ्टवेयर इंजीनियर ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने उनसे 4,25,000 रुपये ठग लिए। इस मामले में साइबर अपराध थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सेक्टर-26 निवासी साॅफ्टवेयर इंजीनियर शैली गर्ग ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें खुद को मायारिन नाम की महिला बताया और वर्क फ्राॅम होम का ऑफर दिया। शुरू में कुछ रिव्यू टास्क देकर 123 रुपये ट्रांसफर किए गए।

     शैली का भरोसा जीता गया। इसके बाद उन्हें दो टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जहां टास्क के बहाने पैसे निवेश करवाए जाने लगे। निवेश पर 30 से 40 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर कई बार यूपीआई और बैंक के माध्यम से पैसे अपने खाते में मंगवाए।

    शैली ने बताया कि उन्होंने अलग-अलग खातों और यूपीआई आईडी में कई बार 1000, 3000, 5000, 10,500, 29,800, 50,000, और 1,90,445 तक की रकम ट्रांसफर की। ठगों ने कभी टास्क गलत बताकर तो कभी अकाउंट फ्रीज होने का डर दिखाकर अतिरिक्त पैसे की मांग की। जब ठगों द्वारा 4 लाख रुपये और मांगे गए, तब जाकर शक हुआ और उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काॅल कर शिकायत दर्ज करवाई। 