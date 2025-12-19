Year Ender 2025: रूह कंपाने वाली वारदात, नेता-खिलाड़ी से लेकर टीचर की हत्या; हरियाणा को हिलाने वाले वो 5 बड़े हत्याकांड

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। साल 2025 अब समाप्ति की ओर है। 12 दिनों बाद नए साल का आगमन हो जाएगा। लोग नए साल 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। खट्टी-मीठी यादों के लिए लोग साल 2025 को याद करेंगे। वहीं, इस साल कई आपराधिक घटनाओं ने हरियाणा को हिलाकर रख दिया। पांच हत्याएं ऐसी हुईं, जिनसे लोगों का दिल दहल गया।

कभी राष्ट्रीय खिलाड़ी की हत्या तो कभी कांग्रेस कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा। साइको सीरियल किलर ने कई बच्चियों की जान ले ली। इसी साल ऑनर किलिंग का भी बड़ा मामला सामने आया। आइए जानते हैं हरियाणा के पांच बड़े हत्याकांड...

साइको किलर पूनम ने की चार बच्चों की हत्या हरियाणा के पानीपत और सोनीपत इलाके में इस साल उस वक्त सनसनी फैल गई, जब साइको किलर पूनम ने कई बच्ची की हत्या कर दी। अपने 3 साल के बेटे को भी मार दिया है। सुंदर दिखने वाली बच्चियों से उसे जलन होती थी और उसकी हत्या कर देती थी।

2023 में अपनी ननद की 9 साल की बेटी इशिका की पानी की टंकी में डुबोकर हत्या की थी। किसी को शक ना हो, इसके लिए उसने अपने बेटे की भी हत्या कर दी। इसी साल अगस्त में पूनम ने चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया की हत्या कर दी। 2025 में 6 साल की भतीजी विधि को बाथटब में डुबोकर मार डाला।

राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहित धनखड़ की हत्या रोहतक में राष्ट्रीय पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियन रोहित धनखड़ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रोहित अपने दोस्त के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शगुन डालने गए थे। शादी में आई बारात के कुछ युवक महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां और छेड़छाड़ कर रहे थे।