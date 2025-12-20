Year Ender 20245 : हरियाणा में 5 विवादित बयानों ने बटोरी सुर्खियां, किसी ने बदमाश तो किसी ने पाखंडी कहकर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। साल 2025 अब अंतिम पड़ाव पर है। 11 दिनों बाद नए साल का शुभारंभ होगा। अब लोग नए साल 2026 में प्रवेश की ओर अग्रसर हैं। साल 2025 की खट्टी-मीठी यादों को लोग सहेज कर रखेंगे। इस दौरान हरियाणा में कई बदलाव और उठापटक भी देखने को मिले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, हरियाणा में कई विवादित बयान भी सामने आए, जिनपर खूब सियासत हुई। पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप करते दिखे। ये बयान राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित रहे। ये बयान सोशल मीडिया और विधानसभा में भी खूब चर्चा में रहे। वो कौन से विवादित बयान हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और उनपर जमकर सियासत हुई। आइए जानते हैं ...

हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह का बयान हरियाणा के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह का एक बयान कार्फ सुर्खियों में रहा। उन्होंने थार और बुलेट चालकों के खिलाफ जो बयान दिया था, उसपर खूब सियासत हुई। उन्होंने कहा कि जिनके पास थार या बुलेट है, वो बदमाश है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब विरोध हुआ। कई लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला करार दिया था।

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर क्या बोले थे अनिल विज परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर टिप्पणी के बाद विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी 4 किताबें पढ़कर कथावाचक बन जाता है, लेकिन संत बनना अलग है। इस बयान को धार्मिक भावनाओं से जोड़ा गया और इसका विरोध भी किया गया।