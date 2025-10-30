यमुनानगर में चार दशक से चल रहा जमीन विवाद खत्म, हाई कोर्ट ने 40 साल बाद परिवार को दिया मालिकाना हक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब 40 साल पुराने भूमि विवाद का पटाक्षेप करते हुए यमुनानगर जिले के एक परिवार को कृषि भूमि पर मालिकाना हक प्रदान कर दिया है है। अदालत ने यह फैसला लंबे समय से चले आ रहे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दिया।

जस्टिस दीपक गुप्ता की एकल पीठ ने निचली अदालत के 1995 के उस आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें जगाधरी तहसील के कपूरी कलां गांव स्थित 159 कनाल कृषि भूमि का स्वामित्व स्वर्गीय सुरजीत सिंह के कानूनी वारिसों को दिया गया था। साथ ही, 1997 में अपीलीय अदालत द्वारा उस फैसले को पलटने वाले आदेश को खारिज कर दिया गया।

सुरजीत सिंह ने 1986 में दावा किया था कि वह और उनके पूर्वज पिछले 35 साल से अधिक समय से इस भूमि पर बिना किराया दिए खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कब्जा लगातार, खुला और बिना अनुमति के रहा है, जिससे यह प्रतिकूल कब्जे की कानूनी शर्तों को पूरा करता है।

1954-55 के राजस्व अभिलेखों में उनका नाम 'बिला लगान बावजा कब्जा' के रूप में दर्ज है, जिसका अर्थ है बिना किराए का कब्जा। वहीं, असली मालिक केहर सिंह को लंबे समय से अनुपस्थित बताया गया था, जिन्होंने कभी न किराया लिया और न ही 1953 या 1962 की चकबंदी कार्यवाही में हिस्सा लिया।

अदालत ने कहा कि परिसीमा अधिनियम के अनुसार, किसी भूमि पर 12 वर्षों से अधिक समय तक लगातार, खुला और शत्रुतापूर्ण कब्जा होने पर व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त कर सकता है। जस्टिस गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में किराया भुगतान का कोई सबूत नहीं है, जो दर्शाता है कि कब्जा किसी पट्टे या अनुमति के तहत नहीं था।