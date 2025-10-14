पांच किताबों के राइटर, सुशांत सिंह के जीजा... कौन हैं हरियाणा के कार्यवाहक DGP ओपी सिंह?
हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर की रिटायरमेंट के बाद ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। ओपी सिंह वर्तमान में कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं और उन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। पहले, कपूर की नियुक्ति के समय वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया था। अब सरकार नियमित डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें अजय सिंघल भी एक संभावित उम्मीदवार हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण में शत्रुजीत कपूर के स्थान पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाये गये ओपी सिंह नशे के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के लिए जाने जाते हैं। युवाओं को नशे की लत छुड़वाकर उन्हें खेल के मैदान तथा राहगीरी तक पहुंचाने परिकल्पना ओपी सिंह की है।
हरियाणा सरकार पूरे राज्य में राहगीरी को अब एक आयोजन के रूप में अपनाती है, जिसमें लोग सुबह के समय एक साथ इकट्ठा होते हैं, मिलते-जुलते हैं, खेलते हैं, गाते हैं और सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक राहगीरी और नशे के विरुद्ध आयोजित की जाने वाली साइक्लोथान में शामिल होते हैं। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं।
अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद पर काम करने का अवसर मिल गया है। मूलरूप से बिहार के जमुई जिले के नमून गांव के रहने वाले ओपी सिंह साहित्यिक प्रवृत्ति के अधिकारी हैं और अभी तक पांच पुस्तकें लिख चुके हैं। ओपी सिंह तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के विशेष सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं।
ओपी सिंह दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। सुशांत राजपूत ने अपनी माता के निधन के बाद ओपी सिंह के यहां रह कर ही पढ़ाई-लिखाई की थी। सुशांत राजपूत डेथ मिस्ट्री देश भर में सुर्खियों में रही थी। ओपी सिंह ने उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ी। सुशांत राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू बिहार के छातापुर विधानसभा से विधायक एवं नीतीश कुमार की सरकार में पर्यावरण व वन मंत्री हैं।
ओपी सिंह की रिटायरमेंट नजदीक होने के चलते 1993 बैच के आइपीएस अधिकारी आलोक मित्तल का नाम पुलिस महानिदेशक के पद के लिए चला, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार देते हुए प्रदेश सरकार ने ओपी सिंह की वरिष्ठता का ध्यान रखा है। आलोक मित्तल फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
शत्रुजीत कपूर की रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2026 को
हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गृहसचिव डा. सुमिता मिश्रा ने मंगलवार सुबह ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के आदेश जारी किए हैं। 1990 बैच के आईपीएस शत्रुजीत कपूर 31 अक्टूबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। ओपी सिंह इस समय हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी, एफएसएल मधुबन के निदेशक और हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के पद पर तैनात हैं।
शत्रुजीत कपूर के केंद्र में जाने की चली थी चर्चा
एक जनवरी 1966 को जन्मे ओपी सिंह अंबाला-पंचकूला के पुलिस आयुक्त और फरीदाबाद, हिसार व रेवाड़ी रेंज में आईजी रह चुके हैं। उन्हें वर्ष 2008 में पुलिस मेडल मिला और 2017 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला।
अगस्त 2023 में जब 1990 बैच के आईपीएस शत्रुजीत कपूर को डीजीपी बनाया गया था, उस वक्त मनोहर सरकार ने दो अफसरों की सिनियोरिटी को नजर अंदाज किया था। तब 1989 बैच के आइपीएस मोहम्मद अकील और डा. आरसी मिश्रा भी पुलिस महानिदेशक बनने की कतार में थे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल होना चाहिए। ऐसे में शत्रुजीत कपूर का दो साल का कार्यकाल अगस्त 2025 में पूरा हो गया था। तब चर्चा चली थी कि कपूर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं।
नियमित डीजीपी के लिए अजय सिंघल, आलोक मित्तल और अरशिंदर चावला के नाम हरियाणा सरकार ने फिलहाल ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया है। ऐसे में अभी नियमित डीजीपी लगाने की कवायद बाकी है। ओपी सिंह की तरह 1992 बैच के आइपीएस अजय सिंघल डीजी रैंक पर हैं। मूलरूप से रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इन दिनों डीजी ह्यूमन राइट्स एंड लिटिगेशन के पद पर कार्यरत हैं। उनकी 31 अक्टूबर 2028 में रिटायरमेंट है। ओपी सिंह की तरह सिंघल को भी 2008 में पुलिस मेडल और 2017 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला।
सीनियोरिटी की लिस्ट में अगला नंबर 1993 बैच के आइपीएस आलोक मित्तल का है, जो मूलरूप से इलाहाबाद के हैं और उनकी रिटायरमेंट 30 जून 2029 को है। वे अभी एडीजीपी रैंक के हैं। उनकी डीजी रैंक में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। उन्हें 2009 में पुलिस मेडल और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला। डा. अरशिंदर सिंह चावला 993 बैच के आइपीएस हैं। मूलरूप से अंबाला के रहने वाले हैं। उनकी रिटायरमेंट 30 सितंबर 2027 को है। अभी वे मधुबन पुलिस अकादमी के डायरेक्टर हैं।
