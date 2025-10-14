पांच किताबों के राइटर, सुशांत सिंह के जीजा... कौन हैं हरियाणा के कार्यवाहक DGP ओपी सिंह?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या प्रकरण में शत्रुजीत कपूर के स्थान पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाये गये ओपी सिंह नशे के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के लिए जाने जाते हैं। युवाओं को नशे की लत छुड़वाकर उन्हें खेल के मैदान तथा राहगीरी तक पहुंचाने परिकल्पना ओपी सिंह की है।

हरियाणा सरकार पूरे राज्य में राहगीरी को अब एक आयोजन के रूप में अपनाती है, जिसमें लोग सुबह के समय एक साथ इकट्ठा होते हैं, मिलते-जुलते हैं, खेलते हैं, गाते हैं और सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक राहगीरी और नशे के विरुद्ध आयोजित की जाने वाली साइक्लोथान में शामिल होते हैं। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह इसी साल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं।

अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद पर काम करने का अवसर मिल गया है। मूलरूप से बिहार के जमुई जिले के नमून गांव के रहने वाले ओपी सिंह साहित्यिक प्रवृत्ति के अधिकारी हैं और अभी तक पांच पुस्तकें लिख चुके हैं। ओपी सिंह तत्कालीन सीएम मनोहर लाल के विशेष सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं।

ओपी सिंह दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं। सुशांत राजपूत ने अपनी माता के निधन के बाद ओपी सिंह के यहां रह कर ही पढ़ाई-लिखाई की थी। सुशांत राजपूत डेथ मिस्ट्री देश भर में सुर्खियों में रही थी। ओपी सिंह ने उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ी। सुशांत राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार सिंह बबलू बिहार के छातापुर विधानसभा से विधायक एवं नीतीश कुमार की सरकार में पर्यावरण व वन मंत्री हैं।