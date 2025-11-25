Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में बीजेपी के 5 जिला अध्यक्षों के विरूद्ध कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग

    By Anurag Aggarwa Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:38 PM (IST)

    हरियाणा भाजपा में पांच जिला अध्यक्षों के खिलाफ स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और पार्टी हाईकमान से कार्रवाई की मांग की है। गोहाना, भिवानी, फतेहाबाद, जींद और रोहतक के अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी लंबित है। फतेहाबाद, रोहतक और गोहाना के जिलाध्यक्षों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी में विवाद गहरा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा के पांच जिला अध्यक्षों के विरूद्ध कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा के पांच जिला अध्यक्षों के विरूद्ध स्थानीय नेताओं ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय नेता जिला अध्यक्षों की कार्यशैली से खुश नहीं है। जिन जिला अध्यक्षों के विरूद्ध प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत की गई है, उनमें गोहाना, भिवानी, फतेहाबाद, जींद व रोहतक जिले शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव भी अभी लंबित है। इसे लेकर भी कई माह से अटकलें चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले पांच जिलों के अध्यक्षों के विरुद्ध बगावती तेवरों को पार्टी प्रभारी डॉ. सतीश पुनिया ने गंभीरता से लिया है।

    भाजपा ने इसी साल मार्च में 27 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी, जिसमें 20 नये चेहरे थे, जबकि सात पुराने कार्यकर्ताओं को मौका मिला था। इनमें से पांच जिलाध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक विवाद में फंसे हुए हैं। अब जिला अध्यक्षों की शिकायतों के संबंध में भाजपा के शीर्ष नेताओं को भेजे गये पत्र न केवल मीडिया में जारी किए जा रहे हैं, बल्कि इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल किए जाने लगे हैं।

    फतेहाबाद में जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा और पूर्व विधायक दूड़ाराम समर्थक पदाधिकारियों के बीच विवाद लगातार चल रहा है। बीती 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फतेहाबाद दौरे के दौरान जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक से मुलाकात की थी। रोहतक के जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका के खिलाफ 16 पन्नों की शिकायत सौंपी गई है।

    शिकायत में कहा गया है कि जिलाध्यक्ष रणबीर ढाका का राजनीतिक इतिहास विवादित रहा है। उन्होंने पहले इनेलो और कांग्रेस में सत्ता का आनंद लिया और 2014 में बीजेपी के सत्ता में आते ही शामिल हो गए। गोहाना के जिलाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया कि वे भाजपा का जेजेपी व कांग्रेसीकरण कर रहे हैं।