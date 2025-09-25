Language
    हरियाणा में 2100 रुपये के लिए आवेदन शुरू, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:05 AM (IST)

    हरियाणा (Haryana 2100 Scheme Apply Online) सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में इस योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की लगभग 21 लाख महिलाओं को लाभ होगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से पंजीकरण शुरू होगा।

    Haryana 2100 Scheme Apply: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन शुरू।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा (Haryana 2100 Scheme Apply Online) के सामाजिक न्याय और अंत्योदय कल्याण विभाग ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को धरातल पर उतारने की कार्ययोजना पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर वीरवार को पंचकूला में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे।

    योजना के पहले चरण में एक लाख रुपये वार्षिक तक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की करीब 21 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2,100 रुपये मासिक भत्ता (Haryana 2100 Apply Online) मिलेगा। पंचकूला में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप लांच होते ही इस पर पात्र महिलाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।

    हरियाणा दिवस पर एक नवंबर से उनके खातों में लक्ष्मी (Haryana 2100 Scheme Apply) आनी चालू होगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना (Deendayal Ladli Laxmi Yojana) के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये वार्षिक का बजट निर्धारित किया है। हर माह करीब 415 करोड़ रुपये का शगुन पात्रों के खातों में देंगे। प्रथम चरण में विवाहित-अविवाहित दोनों वर्ग की 20,97,256 महिलाएं इसमें शामिल हैं।

    शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को पंचकूला के इंद्रधनुष स्टेडियम में सुबह 11 बजे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप की शुरुआत स्वयं कुछ महिलाओं का पंजीकरण कर किया है।

    ऐसे करें आवेदन

    दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप:

    ऐप लांच होते ही पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई।

    पंजीकरण के लिए किसी सरकारी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है।

    एक मोबाइल फोन से कितनी भी महिलाओं का पंजीकरण किया जा सकता है।

    लाडो लक्ष्मी योजना

    योजना का नाम: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना

    लाभार्थी: 23 से 60 साल की करीब 21 लाख महिलाएं

    वित्तीय सहायता: ₹2100 रुपये मासिक भत्ता

    वार्षिक बजट: करीब 5 हजार करोड़ रुपये

    मासिक सहायता: करीब 415 करोड़ रुपये

    पहले चरण की लाभान्वित की संख्या

    लाख 14 हजार 621 विवाहित महिलाएं

    लाख 82 हजार 635 अविवाहित महिलाएं