IPS पूरन कुमार का पांच दिन बाद भी क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम, क्या हैं परिवार की मांगें? पढ़ें टाइमलाइन

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के परिवार को मनाने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रविवार सुबह दिवंगत IPS की IAS पत्नी अमनीत पी. कुमार के सेक्टर-11 स्थित आवास पर 2 सीनियर IAS अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। 7 अक्टूबर को सेक्टर-11 की ही कोठी पर पूरन कुमार ने सुसाइड किया था।

चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर भी कुछ डॉक्यूमेंट लेकर अमनीत पी. कुमार से मिलने के लिए उनके सेक्टर-24 स्थित सरकारी आवास पर पहुंचीं हैं।

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि हम IPS पूरन कुमार के परिवार से लगातार मिल रहे हैं। परिवार के कहने पर ही रोहतक SP को हटाया। उसे कहीं पोस्टिंग नहीं दी। आज शाम तक मामला सॉल्व हो सकता है। परिवार इस बात पर राजी हो जाएगा कि अंतिम संस्कार किया जाए। 7 अक्टूबर से लेकर आज यानी 12 अक्टूबर तक क्या-क्या हुआ है। आइए, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।