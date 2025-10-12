IPS पूरन कुमार का पांच दिन बाद भी क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम, क्या हैं परिवार की मांगें? पढ़ें टाइमलाइन
हरियाणा सरकार वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार को मनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है कि वाई पूरन कुमार का परिवार उनकी सेवाओं से संतुष्ट रहे, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि परिवार की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के परिवार को मनाने के लिए हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रविवार सुबह दिवंगत IPS की IAS पत्नी अमनीत पी. कुमार के सेक्टर-11 स्थित आवास पर 2 सीनियर IAS अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। 7 अक्टूबर को सेक्टर-11 की ही कोठी पर पूरन कुमार ने सुसाइड किया था।
चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर भी कुछ डॉक्यूमेंट लेकर अमनीत पी. कुमार से मिलने के लिए उनके सेक्टर-24 स्थित सरकारी आवास पर पहुंचीं हैं।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि हम IPS पूरन कुमार के परिवार से लगातार मिल रहे हैं। परिवार के कहने पर ही रोहतक SP को हटाया। उसे कहीं पोस्टिंग नहीं दी। आज शाम तक मामला सॉल्व हो सकता है। परिवार इस बात पर राजी हो जाएगा कि अंतिम संस्कार किया जाए। 7 अक्टूबर से लेकर आज यानी 12 अक्टूबर तक क्या-क्या हुआ है। आइए, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।
परिवार ने सरकार के सामने रखी ये मांगें
- सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो तथा वो सस्पेंड हों।
- पत्नी और दो बेटियों को परमानेंट सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए।
- परिवार की गरिमा और अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए।
- पूरे केस की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए।
केस में अब तक क्या-क्या हुआ?
- 7 अक्टूबरः IG वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर खुद को गोली मारकर सुसाइड किया।
- 8 अक्टूबरः IG की IAS पत्नी अमनीत पी. कुमार जापान दौरे से लौटीं। पोस्टमॉर्टम से इनकार करते हुए पुलिस को शिकायत दी।
- 9 अक्टूबर: चंडीगढ़ के सेक्टर 11 थाने में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, DGP शत्रुजीत कपूर समेत 15 पर FIR दर्ज हुई।
- 10 अक्टूबर: चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए IG पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय SIT बनाई।
- 11 अक्टूबरः रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया हटाए, कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया, 2 मंत्रियों ने IAS अमनीत कुमार से मुलाकात कर पोस्टमॉर्टम के लिए मनाने की कोशिश की, परिवार ने कमेटी बनाई, महापंचायत बुलाई।
