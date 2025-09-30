Language
    'कोर्ट में गवाही देने क्यों नहीं जा रहे?', इनेलो के आरोप पर राव नरेंद्र सिंह बोले- वीडियो से कर रखी है छेड़खानी

    By Sudhir Tanwar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:13 PM (IST)

    हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इनेलो पर पलटवार करते हुए कहा कि वे भाजपा के हाथों खेल रहे हैं। उन्होंने इनेलो नेताओं पर झूठे आरोप लगाने और वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। राव नरेंद्र ने कहा कि इनेलो अदालत में पेश होने और सबूत देने से डर रही है। उन्होंने इनेलो को भाजपा की प्रोक्सी बताते हुए उनके बयानों को महत्वहीन बताया।

    इनेलो के आरोप पर क्या बोले राव नरेंद्र सिहं। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह ने इनेलो नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इनेलो नेता भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। इसीलिए तथ्यहीन, झूठ और राजनीतिक द्वेष पूर्ण आरोप लगाते आए हैं। सच्चाई यह है कि इनेलो नेताओं ने तथाकथित वीडियो से छेड़छाड़ कर रखी है। इसलिए उनका कोई नेता कोर्ट में गवाही तक देने नहीं आया।

    उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से इनेलो नेता इस मामले में खुद कोर्ट में बुलाने पर भी पेश नही हो रहे हैं, जबकि हम स्वयं वर्ष 2016 में इस मामले को लेकर कोर्ट में गुहार लगाई थी और इनेलो के नेताओं को पार्टी बनाया था।

    कोई भी नेता नौ साल से कोर्ट में पेश तक नहीं हुआ। इनेलो न तो सबूत लेकर कोर्ट में आई और न ही जवाब देने की हिम्मत कर पाई। इस पार्टी को पता है कि उनके द्वारा जारी किया गया वीडियो पूरी तरह से एडीटिड है।

    इनेलो जब यह फर्जी वीडियो लेकर सामने आया था, तब लोकायुक्त ने भी इसकी जांच की थी। फोरेंसिक जांच में साबित हो चुका है कि इनेलो की वीडियो एडीटिड थी। इनेलो नेताओं से जब मूल वीडियो मांगा गया तो उन्होंने जानबूझकर ब्लैंक पेन ड्राइव लोकायुक्त को सौंप दिया और मूल वीडियो को छिपा लिया।

    मूल वीडियो सामने आने पर यह पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो जाती। राव नरेंद्र ने कहा कि हरियाणा में पूरी तरह साख खो चुके और भाजपा की प्रोक्सी के रूप में काम करने वाले इनेलो नेताओं के बयानों या टिप्पणियों का कोई महत्व नहीं है। ये लोग केवल झूठ और तथ्यहीन आरोपों के आधार पर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं।

    इनके हर झूठ का जवाब पहले भी माननीय कोर्ट में दिया गया है। हम माननीय कोर्ट को मानने वाले लोग है। भविष्य में भी कोर्ट में ही जवाब दिया जाएगा।