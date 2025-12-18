Language
    कौन बनेगा हरियाणा का नया DGP? रेस में शामिल हैं ये अधिकारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    हरियाणा में नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने पांच आइपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेज दिया है।

    अजय सिंघल, अरशिंद्र चावला, आलोक मित्तल (File Photo)


    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नये पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने पांच आइपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज दिया है।

    हरियाणा के निवर्तमान पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर का नाम भी इस पैनल में शामिल है, लेकिन कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह का नाम इसलिए पैनल में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट 31 दिसंबर को रही है और उन्हें सरकार ने सेवा विस्तार नहीं दिया है।

    पुलिस महानिदेशक पद के लिए तीन प्रमुख आइपीएस अधिकारियों अजय सिंघल, आलोक कुमार मित्तल और अरशिंद्र सिंह चावला में कांटे की टक्कर है।

    हरियाणा सरकार द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग को भेजे गए आइपीएस अधिकारियों के पैनल में शत्रुजीत कपूर के अलावा एसके जैन, आलोक मित्तल, अजय सिंघल और अरशिंद्र चावला के नाम शामिल हैं। यूपीएससी पैनल में से तीन अफसरों के नाम चयनित कर वापस हरियाणा सरकार को भेजेगी।

    नए भेजने के लिए सभी ने भरी थी हामी

    केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक लेवल 16 में आने वाले डीजीपी रैंक के सभी सदस्यों का नाम पैनल में भेजना जरूरी होता है। सभी डीजीपी रैंक वालों से पूछा गया था कि क्या उनका नाम पैनल में भेजा जाए तो सभी ने हामी भरी थी।

    यदि डीजीपी रैंक का कोई अफसर नहीं है तो फिर एडीजीपी रैंक के अफसरों का नाम पैनल में भेजने का प्रविधान है। यूपीएसएस द्वारा नये डीजीपी के लिए तीन आइपीएस अधिकारियों का पैनल हरियाणा सरकार को वापस भेजने की सारी प्रक्रिया 31 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी और एक जनवरी को यानी नये साल में हरियाणा को नया पुलिस महानिदेशक मिल जाएगा।