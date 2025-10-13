कांग्रेस कार्यक्रम में किन नेताओं के लगेंगे फोटो? प्रोटोकॉल जारी, राव नरेंद्र ने गुटबाजी कम करने का दिया संदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के नये अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर उन्हें भरोसे में लेकर चलने का संदेश दिया है। राव नरेंद्र ने पार्टी की गुटबाजी पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के लिए आचार संहिता जारी है। इसके तहत पार्टी ने तय कर दिया है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में किन-किन नेताओं के फोटो होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों पर लगाये जाएंगे।

इनमें से किसी एक भी नेता का फोटो नहीं लगाये जाने अथवा अपनी मर्जी से किसी का भी फोटो लगाने की कार्यवाही को अनुशासनहीता व पार्टी विरोधी गतिविधियां माना जाएगा। राव नरेंद्र ने सभी जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पार्टी के कार्यक्रमों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों पर लगाने होंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के फोटो लगाने को लेकर किसी तरह के निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। राव नरेंद्र ने जिलाध्यक्षों को भेजे परिपत्र में कहा है कि होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों पर कांग्रेस नेताओं के फोटो लगाने का क्रम इसी प्रोटोकाल से रहेगा।

किसी भी जिला या स्थानीय कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष की फोटो सबसे नीचे बायीं तरफ लगेगी। जिला अध्यक्षों के अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के लिए भी नेताओं के फोटो लगाने का क्रम यही रहेगा। अभी तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपने हिसाब से अपनी-अपनी पसंद और अपने आकाओं के फोटो ही कार्यक्रमों में लगा रहे थे, जिस पर प्रदेश अध्य़क्ष ने कड़ा संज्ञान लिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद कुछ नेताओं के फोटो लगाने तथा कुछ के फोटो छोड़ देने की शिकायत पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद के पास पहुंची थी, जिसे गंभीरता से लिया गया था, लेकिन तब तक पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं किया था।