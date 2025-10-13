कांग्रेस कार्यक्रम में किन नेताओं के लगेंगे फोटो? प्रोटोकॉल जारी, राव नरेंद्र ने गुटबाजी कम करने का दिया संदेश
हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी में गुटबाजी रोकने के लिए सभी जिलाध्यक्षों के लिए आचार संहिता जारी की है। इसके तहत, कार्यक्रमों में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, और अन्य प्रमुख नेताओं के फोटो अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अपनी मर्जी से किसी का भी फोटो लगाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के नये अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर उन्हें भरोसे में लेकर चलने का संदेश दिया है। राव नरेंद्र ने पार्टी की गुटबाजी पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के लिए आचार संहिता जारी है। इसके तहत पार्टी ने तय कर दिया है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में किन-किन नेताओं के फोटो होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों पर लगाये जाएंगे।
इनमें से किसी एक भी नेता का फोटो नहीं लगाये जाने अथवा अपनी मर्जी से किसी का भी फोटो लगाने की कार्यवाही को अनुशासनहीता व पार्टी विरोधी गतिविधियां माना जाएगा।
राव नरेंद्र ने सभी जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पार्टी के कार्यक्रमों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों पर लगाने होंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के फोटो लगाने को लेकर किसी तरह के निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। राव नरेंद्र ने जिलाध्यक्षों को भेजे परिपत्र में कहा है कि होर्डिंग, बैनर व पोस्टरों पर कांग्रेस नेताओं के फोटो लगाने का क्रम इसी प्रोटोकाल से रहेगा।
किसी भी जिला या स्थानीय कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष की फोटो सबसे नीचे बायीं तरफ लगेगी। जिला अध्यक्षों के अलावा प्रदेश पदाधिकारियों के लिए भी नेताओं के फोटो लगाने का क्रम यही रहेगा।
अभी तक कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपने हिसाब से अपनी-अपनी पसंद और अपने आकाओं के फोटो ही कार्यक्रमों में लगा रहे थे, जिस पर प्रदेश अध्य़क्ष ने कड़ा संज्ञान लिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद कुछ नेताओं के फोटो लगाने तथा कुछ के फोटो छोड़ देने की शिकायत पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद के पास पहुंची थी, जिसे गंभीरता से लिया गया था, लेकिन तब तक पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष घोषित नहीं किया था।
राव नरेंद्र कांग्रेस के सभी राज्य स्तरीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से भी मिल चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रभारी बीके हरिप्रसाद और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है।
प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद जिलाध्यक्षों को उन्होंने संगठन में पदाधिकारियों की घोषणा करने, ब्लाक, बूथ व मंडल स्तरीय संगठन तैयार करने के निर्देश दिये हैं। कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने पिछले सप्ताह ही कहा है कि जल्दी ही जिला स्तरीय राजनीतिक मामलों की कमेटियां बनाई जाएंगी।
साथ ही राज्य स्तरीय अनुशासन कमेटी व राज्य स्तरीय राजनीतिक मामलों की कमेटी भी बनेगी, जिसमें अनुशासनहीनता से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी तथा राजनीतिक कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। राव नरेंद्र ने जिलाध्यक्षों व प्रदेश पदाधिकारियों से कहा है कि वे पार्टी द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन करें।
प्रदेश अध्यक्ष ने यह प्रोटोकाल करनाल शहरी के जिला प्रधान पराग गाबा की उस पीड़ा के बीच जारी किया, जिसमें उन्होंने जिलाध्यक्षों की बैठक में कहा था कि प्रदेश स्तरीय नेताओं के दौरों के दौरान जब जिलाध्यक्षों को बैठने के लिए कुर्सी न मिले तो इस मामले को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिये।
