'हमारे प्राकृतिक सुरक्षा कवच को बर्बाद नहीं होने देंगे', अरावली विवाद पर फूटा भूपेंद्र हुड्डा का गुस्सा; बताया भविष्य पर वार

डिजिटल डेस्क, पंचकूला। अरावली को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने X हैंडल पर लिखा कि 'अरावली पर प्रहार बंद करो, बच्चों के भविष्य पर वार मत करो! अरावली पर्वत देश के मानचित्र पर केवल एक लकीर नहीं बल्कि हमारी 'जीवनरेखा' है। गुजरात - राजस्थान - हरियाणा - दिल्ली तक फैली यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को विकास की आड़ में खत्म करने की साजिश हो रही है। 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली मानने के नये नियम 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले वन क्षेत्रों को खनन माफियाओं के हवाले करने का हथकंडा है। यह विकास नहीं, विनाश को सीधा न्योता है। अरावली हमारा प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, इसे बर्बाद नहीं होने देंगे!'

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अरावली की हरियाली और जैव विविधता एक बार फिर गंभीर खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे भूजल स्तर घटेगा, प्रदूषण बढ़ेगा और दिल्ली रेगिस्तान में बदल सकती है। बार गुर्जर और इससे सटे नूंह जिले के कोटा क्षेत्र में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट का अवैध कारोबार खुलेआम चल रहा है। बीते दो दिनों में अरावली क्षेत्र में इंडस्ट्रियल वेस्ट में भीषण आग लगने की घटनाओं ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मानेसर और आसपास के क्षेत्र की हवा को भी जहरीला बना दिया है। अरावली के जंगलों में डेढ़ से दो एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल वेस्ट का विशाल ढेर जमा किया गया है।