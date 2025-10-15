'हरियाणा सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट', IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में बोली 31 सदस्यीय कमेटी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। मोर्चा ने कहा कि हरियाणा सरकार की कार्रवाई से न्याय संघर्ष मोर्चा संतुष्ट हैं और अब चंडीगढ़ प्रशासन पर दबाव बनाएगा।

हरियाणा सरकार ने अपना काम कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सकारात्मक काम किया है। डीजीपी और एसपी को हटाने की मांग थी। वह पूरी हो गई है। अब चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करें। इससे पहले वाई पूरन कुमार न्याय संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को दोपहर तीन बजे मटका चौक से पंजाब राजभवन तक कूच एलान किया है। संघर्ष मोर्चा के कानूनी सेल के उपाध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम ने बताया कि यह निर्णय सोमवार को दिए गए अल्टीमेटम के 48 घंटे पूरे

अब चंडीगढ़ प्रशासन को घेरेंगे अगर न्याय संषर्घ मोर्चा के किसी भी सदस्य या प्रवक्ता से कुछ ऐसा कहा गया कि सहमति या संतुष्टि है कार्रवाई से, तो ये बिलकुल गलती से बोले गए शब्द हैं। परिवार और यूटी प्रशासन व हरियाणा सरकार के आईपीएस वाई पूरन कुमार के अंतिम संस्कार को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है।

गुरमेल ढाबी, सदस्य, न्याय संघर्ष मोर्चा होने के बाद लिया गया है। रविवार को सेक्टर-20 के गुरु रविदास मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशासन को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। हालांकि, अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।