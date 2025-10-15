Language
    'हरियाणा सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट', IPS पूरन कुमार सुसाइड मामले में बोली 31 सदस्यीय कमेटी

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    31 सदस्यीय कमेटी ने आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में हरियाणा सरकार की कार्रवाई पर संतोष जताया है। कमेटी ने जांच में पूर्ण सहयोग और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। मोर्चा ने कहा कि हरियाणा सरकार की कार्रवाई से न्याय संघर्ष मोर्चा संतुष्ट हैं और अब चंडीगढ़ प्रशासन पर दबाव बनाएगा।

    हरियाणा सरकार ने अपना काम कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सकारात्मक काम किया है। डीजीपी और एसपी को हटाने की मांग थी। वह पूरी हो गई है। अब चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करें।

    इससे पहले वाई पूरन कुमार न्याय संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को दोपहर तीन बजे मटका चौक से पंजाब राजभवन तक कूच एलान किया है। संघर्ष मोर्चा के कानूनी सेल के उपाध्यक्ष एडवोकेट रवि गौतम ने बताया कि यह निर्णय सोमवार को दिए गए अल्टीमेटम के 48 घंटे पूरे

    अब चंडीगढ़ प्रशासन को घेरेंगे

    अगर न्याय संषर्घ मोर्चा के किसी भी सदस्य या प्रवक्ता से कुछ ऐसा कहा गया कि सहमति या संतुष्टि है कार्रवाई से, तो ये बिलकुल गलती से बोले गए शब्द हैं। परिवार और यूटी प्रशासन व हरियाणा सरकार के आईपीएस वाई पूरन कुमार के अंतिम संस्कार को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है।

    गुरमेल ढाबी, सदस्य, न्याय संघर्ष मोर्चा होने के बाद लिया गया है। रविवार को सेक्टर-20 के गुरु रविदास मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशासन को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। हालांकि, अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

    कमेटी अध्यक्ष रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर जयनारायण ने कहा कि कमेटी बुधवार दोपहर 3.30 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के आवास तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालेगी।

    कमेटी उन्हें न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेगी। सेक्टर-20 में महापंचायत के दौरान 48 घंटे में डीजीपी व रोहतक के पूर्व एसपी की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया था, जो मंगलवार को पूरा हो गया।

    इसके बाद समिति के सदस्यों ने मंगलवार शाम चार बजे सेक्टर-24 स्थित वाल्मिकी मंदिर में बैठक की। बैठक के बाद सदस्यों ने पूरण कुमार के परिवार से जाकर बात की। इसके बाद जयनारायण ने अपील की कि इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रही सभी संस्थाएं शांति और संयम के साथ संघर्ष जारी रखें। 