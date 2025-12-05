हरियाणा: साढ़े 12 लाख युवाओं का इंतजार खत्म, CET में आधे पास-आधे फेल; जल्द होंगी 30 हजार भर्तियां
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी परिणाम के बाद सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। पहले वापस ली गई 12 हजार भर्तियां फिर शुरू होंगी। सबसे पहले प ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में जल्द ही सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का रिजल्ट घोषित कर दिया है।
करीब चार माह पहले 26 व 27 जुलाई को साढ़े 12 लाख युवाओं ने सामान्य पात्रता परीक्षा दी थी, जिसमें से करीब 50 प्रतिशत युवा पास हुए और 50 प्रतिशत के आसपास सीईटी पास करने से वंचित रह गये।
इसका मतलब यह हुआ कि राज्य में जब भी तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो सीईटी पास करीब सवा छह लाख युवा उनके लिए आवेदन करने की पात्रता श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जबकि सवा छह लाख फिलहाल सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दौड़ से बाहर हो गए। राज्य में तृतीय श्रेणी की करीब 30 हजार भर्तियां जल्द आरंभ हो सकती हैं।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पास और फेल दोनों तरह के अभ्यर्थियों को अगली सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया है। पास हुए युवा अपना स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं और फेल हुए युवा पास होने के लिए परीक्षा दे सकते हैं।
अगली सीईटी परीक्षा कब होगी, यह अभी तय नहीं है, लेकिन इस बार पास हुए युवाओं का स्कोर यानी उनके द्वारा नौकरियां प्राप्त करने की पात्रता अगले तीन साल तक वैध रहेगी। हरियाणा में इस बार यह दूसरी सामान्य पात्रता परीक्षा थी, जबकि पहली सामान्य पात्रता परीक्षा साल 2022 में हुई थी। 26 व 27 जुलाई को हुई सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए 13.48 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 92 प्रतिशत ने परीक्षा दी और आधे युवा पास हुए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने पास हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प रंग लाया है। जिन अभ्यर्थियों को इस बार सफलता नहीं मिली है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। स्वयं पर विश्वास रखें, दोबारा तैयारी करें, आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। इस परीक्षा के लिए राज्य में 1350 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यह पहला मौका था, जब परीक्षा केंद्रों के बाहर उत्सव का माहौल देखने को मिला था और लोगों ने परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की काफी मदद की थी।
सबसे पहले हरियाणा पुलिस में भर्तियां होंगी
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी का रिजल्ट घोषित करने के बाद अब सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। कर्मचारी चयन आय़ोग ने पिछले दिनों करीब 12 हजार भर्तियां वापस ली थी। सीईटी की वजह से ही इन्हें वापस किया गया था, क्योंकि वास्तविक पात्र युवा इनमें भागीदारी नहीं कर पा रहे थे।
अब राज्य सरकार की ओर से इन भर्तियों की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का अनुरोध हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से किया जाएगा। सबसे पहले हरियाणा पुलिस में करीब साढ़े छह हजार पदों पर भर्तियां होने की संभावना है। राज्य में करीब 63 ग्रुप हैं, जिनमें भर्तियां होनी हैं।
मोटे तौर पर अनुमान है कि अगले कुछ माह में कर्मचारी चयन आयोग के पास करीब 30 हजार भर्तियों का अनुरोध राज्य सरकार की तरफ से आ सकता है। हरियाणा में करीब ढ़ाई लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होने का अनुमान है, जिसकी प्रक्रिया निरंतर जारी है। यानी इतने पद खाली हैं।
एक पद के लिए दस गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा
सीईटी पास युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी, इसका खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है। मैरिट के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए बुलाया जाएगा। एक पद के लिए दस गुना अभ्यर्थियों को संबंधित नौकरी पर दावेदारी के लिए बुलाया जाएगा। तकनीकी पदों पर भी भर्ती का यही सिस्टम होगा।
