हरियाणा: साढ़े 12 लाख युवाओं का इंतजार खत्म, CET में आधे पास-आधे फेल; जल्द होंगी 30 हजार भर्तियां

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में जल्द ही सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। करीब चार माह पहले 26 व 27 जुलाई को साढ़े 12 लाख युवाओं ने सामान्य पात्रता परीक्षा दी थी, जिसमें से करीब 50 प्रतिशत युवा पास हुए और 50 प्रतिशत के आसपास सीईटी पास करने से वंचित रह गये। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य में जब भी तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो सीईटी पास करीब सवा छह लाख युवा उनके लिए आवेदन करने की पात्रता श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जबकि सवा छह लाख फिलहाल सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दौड़ से बाहर हो गए। राज्य में तृतीय श्रेणी की करीब 30 हजार भर्तियां जल्द आरंभ हो सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पास और फेल दोनों तरह के अभ्यर्थियों को अगली सामान्य पात्रता परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया है। पास हुए युवा अपना स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं और फेल हुए युवा पास होने के लिए परीक्षा दे सकते हैं।

अगली सीईटी परीक्षा कब होगी, यह अभी तय नहीं है, लेकिन इस बार पास हुए युवाओं का स्कोर यानी उनके द्वारा नौकरियां प्राप्त करने की पात्रता अगले तीन साल तक वैध रहेगी। हरियाणा में इस बार यह दूसरी सामान्य पात्रता परीक्षा थी, जबकि पहली सामान्य पात्रता परीक्षा साल 2022 में हुई थी। 26 व 27 जुलाई को हुई सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए 13.48 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 92 प्रतिशत ने परीक्षा दी और आधे युवा पास हुए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने पास हुए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प रंग लाया है। जिन अभ्यर्थियों को इस बार सफलता नहीं मिली है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है।