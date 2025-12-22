'किसानों को पारदर्शी तरीके से दिया मुआवजा', विपक्ष के सवाल पर बोले विपुल गोयल; सदन में इस मुद्दे पर हुआ हंगामा

बडखल के भाजपा विधायक धनेश अदलखा ने विज्ञापन पालिसी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारी निगम क्षेत्र में अपने हिसाब से विज्ञापन के रेट तय कर लेते हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में यही हो रहा है, जिस पर उद्योग मंत्री ने जवाब दिया कि पालिसी जल्द बन जाएगी।

कलानौर की कांग्रेस विधायक शंकुतला खटक ने कहा कि उनके क्षेत्र में हजारों किसान हैं जिनकी फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई। अभी भी खेतों में पानी भरा है। लेकिन दुख की बात है कि सरकार मुवावजा देने की झूठी घोषणा कर रही है।



विधायक के सवाल पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा मुआवजा पारदर्शी तरीके से दिया गया है। अगर पात्र किसान को नहीं मिला तो मुझे शिकायत दें, तुरंत जांच करा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुआवजे के लिए सर्वे फिर से कराने की मांग की। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने नूंह जिले में मुआवजा नहीं मिलने की बात कही। पटौदी से भाजपा विधायक बिमला चौधरी ने किसानो को तुरंत मुआवजा देने पर नायब सरकार की तारीफ की।



फतेहाबाद के कांग्रेस विधायक बलवान दौलतपुरिया तथा झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार की मुआवजा नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गांवों में चार किसान खुश जबकि अधिकतर किसान मुआवजा नहीं मिलने से परेशान हैं।