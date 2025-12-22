'किसानों को पारदर्शी तरीके से दिया मुआवजा', विपक्ष के सवाल पर बोले विपुल गोयल; सदन में इस मुद्दे पर हुआ हंगामा

Language
    By Satyendra Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    सत्येंद्र सिंह, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शून्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं उठाई। विधायकों ने मादक पदार्थों की तस्करी, किसानों को उनकी बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं मिलने तथा जलभराव की समस्या का अभी तक समाधान नहीं होने के मुद्दे उठाए और सरकार से जवाब मांगा।

    विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई विधायकों ने किसानों को उनकी बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा सदन में उठाया, जिस पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सभी को पारदर्शी तरीके से मुआवजा मिला है।

    फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने कुरैशी समाज को प्रदेश में आरक्षण का लाभ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुरैशी को बीसी-ए श्रेणी मेंरखा जाए, जिसका नूंह के कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने समर्थन किया।

    दोनों ही विधायकों ने मेवात क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने तथा साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की मांग की। विधायकों ने कहा इससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्षेत्र को लोगों को बदनामी भी झेलनी पड़ रही है।

    शाहबाद के कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने गांव में बाढ़ के बाद जमा रेत की बिक्री का अधिकार किसानों को देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की प्रमोशन कई सालों लंबित जिसे पूरा किया जाना चाहिए। शाहाबाद में आइटीआइ कई साल से बंद है, उसे आरंभ किया जाए।

    नारनौल से भाजपा विधायक ओमप्रकाश यादव ने पूरे प्रदेश में समान नहरी जल उपलब्ध कराने की मांग रखी। कैथल के कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने मनरेगा का नाम बदलने पर आपत्ति जताई और कैथल में निलंबित सफाई कर्मियों को बहाल करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि 160 कर्मचारियों को नियमित किए जाने की जरूरत है।

    बडखल के भाजपा विधायक धनेश अदलखा ने विज्ञापन पालिसी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अधिकारी निगम क्षेत्र में अपने हिसाब से विज्ञापन के रेट तय कर लेते हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में यही हो रहा है, जिस पर उद्योग मंत्री ने जवाब दिया कि पालिसी जल्द बन जाएगी।

    कलानौर की कांग्रेस विधायक शंकुतला खटक ने कहा कि उनके क्षेत्र में हजारों किसान हैं जिनकी फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई। अभी भी खेतों में पानी भरा है। लेकिन दुख की बात है कि सरकार मुवावजा देने की झूठी घोषणा कर रही है।

    विधायक के सवाल पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा मुआवजा पारदर्शी तरीके से दिया गया है। अगर पात्र किसान को नहीं मिला तो मुझे शिकायत दें, तुरंत जांच करा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुआवजे के लिए सर्वे फिर से कराने की मांग की। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने नूंह जिले में मुआवजा नहीं मिलने की बात कही। पटौदी से भाजपा विधायक बिमला चौधरी ने किसानो को तुरंत मुआवजा देने पर नायब सरकार की तारीफ की।

    फतेहाबाद के कांग्रेस विधायक बलवान दौलतपुरिया तथा झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार की मुआवजा नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गांवों में चार किसान खुश जबकि अधिकतर किसान मुआवजा नहीं मिलने से परेशान हैं।

    गीता भुक्कल ने एथेनाल प्लांट हटाने की मांग करते हुए कहा कि इससे काफी प्रदूषण हो रहा है। रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने सहायक प्रोफेसरों को नियमित करने की मांग की। सोनीपत के भाजपा विधायक निखिल मदान ने सोनीपत के खेल स्टेडियमों में खेल सुविधा बढ़ाने की मांग सदन में रखी।