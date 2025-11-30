हाईवे तथा एक्सप्रेसवे पर रात में खड़े वाहन होंगे जब्त, कोहरे में हादसे रोकने के लिए हरियाणा DGP का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़\नई दिल्ली। हाईवे तथा एक्सप्रेसवे पर बिना किसी कारण के सड़क की मुख्य लेन या सर्विस लेन में ट्रक या अन्य वाहन खड़े कर रहे तो पुलिस चालान करने के साथ उसे जब्त भी कर सकती है। ऐसे वाहन कोहरा होने पर दूसरे वाहनों के चालकों को दूर से नजर नहीं आते हैं और हादसा हो जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे हादसे रोकने के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक/ पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने हाईवे तथा एक्सप्रेसवे की रात में पेट्रोलिंग भी तेज करने को कहा है।

उन्होंने निर्देश में कहा है कि करीब दस किलोमीटर की दूरी पर पुलिस पीसीआर तैनात की जाए। जिससे कोई वाहन यदि खराब होता है तो उसे तुंरत सड़क से हटाया जा सके। पांच बड़े हादसे में नौ लोगों की जान गई थी कोहरे के दौरान सबसे अधिक हादसे कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर होते हैं। इसकी वजह यह है कि ट्रक चालक सड़क किनारे ही वाहनों को खड़ा कर अपने गांव चले जाते हैं। पिछले साल ऐसे ही वाहनों की वजह से पांच बड़े हादसे में नौ लोगों की जान गई थी।

केएमपी को लेकर पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि गुरुग्राम, नूंह, सोनीपत तथा पलवल पुलिस ऐसे वाहनों का चालान तो करें ही और यह पता चले कि आदतन चालक ने वाहन खड़ा किया है तो उसे जब्त भी किया जाए।

वाहन चालकों को किया जाएगा जागरूक केएमपी के अलावा दिल्ली-सोनीपत अंबाला हाईवे तथा दिल्ली जयपुर हाईवे की रात के वक्त निगरानी बढ़ाई जाए। इन हाईवे पर भी पिछले वर्ष कई भयावह हादसे हुए थे। इन हाईवे के अलावा अन्य पर भी पुलिस सड़क सुरक्षा के लिए तत्पर रहनी चाहिए।