पंचकूला: माता मनसा देवी से लौट रहा वाहन पलटा, एक की मौत और 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल
पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप पलटने से बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी में क्षमता से अधिक 35 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। 20 अन्य घायल श्रद्धालुओं का इलाज सेक्टर-6 के अस्पताल में चल रहा है।
राजेश मलकानियां, पंचकूला। माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेककर लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि काली साबित हुई। श्रद्धालुओं से ठसाठस भरी एक पिकअप सेक्टर-3 के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में करीब 35 लोग सवार थे, जबकि इसकी क्षमता इससे कहीं कम थी।
ओवरलोड पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और देखते ही देखते सड़क पर चीख-पुकार मच गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें तुरंत चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। वहीं, 20 घायल श्रद्धालुओं को सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी है।
घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचीं और हालात काबू में लिए। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, हादसे का मुख्य कारण गाड़ी का ओवरलोड होना बताया जा रहा है। हादसे के वक्त श्रद्धालु माता मनसा देवी से दर्शन कर अपने गांवों की ओर लौट रहे थे। इस दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया है।
नवरात्र के अवसर पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है, ऐसे में श्रद्धालुओं को लाने-ले जाने के लिए ओवरलोड वाहन चलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सेक्टर 5 थाना प्रभारी रुपेश कुमार के अनुसार अस्पताल से रुका प्राप्त हुआ है और पुलिस टीम मौके पर है। अभी फिलहाल एक ही व्यक्ति की मौत की सूचना है। घायलों के बयान दर्ज किया जा रहे हैं।
